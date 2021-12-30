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Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других

Омикрон-штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других штаммов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском
Инкубационный период нового штамма коронавируса «омикрон» длится максимум 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день после заражения.
Фонтанка.Ру
Все существующие в России вакцины защищают от нового штамма, уточнила Попова.
Lenta.ru
Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен почти в 100 странах.
Интерфакс

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Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других
Известия11:27
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других
RT на русском10:07
Глава Роспотребнадзора Попова: «омикрон» в три-пять раз заразнее других штаммов
РИА Новости09:34
Попова заявила, что омикрон-штамм коронавируса заразнее других в три-пять раз
Комсомольская правда09:48
Симптомы болезни могут проявляться уже на третий день после заражения «омикроном»
Интерфакс09:35
Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других
Lenta.ru10:05
Попова заявила, что штамм «омикрон» заразнее других в 3-5 раз
ТАСС09:32

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