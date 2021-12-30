RT на русскомГлава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее другихОмикрон-штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других штаммов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.RT на русскомИнкубационный период нового штамма коронавируса «омикрон» длится максимум 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день после заражения.Фонтанка.РуВсе существующие в России вакцины защищают от нового штамма, уточнила Попова.Lenta.ruВариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен почти в 100 странах.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомПетербургский дневникИА Красная ВеснаФАНАБНВечерняя МоскваРБККурьер. Среда. БердскПрофильNewInformИзвестияA42.RUГазета.RuREGNUMРоссийская газетаПодробнее о событииГлава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее другихИзвестия11:27Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее другихRT на русском10:07Глава Роспотребнадзора Попова: «омикрон» в три-пять раз заразнее других штаммовРИА Новости09:34Попова заявила, что омикрон-штамм коронавируса заразнее других в три-пять разКомсомольская правда09:48Симптомы болезни могут проявляться уже на третий день после заражения «омикроном»Интерфакс09:35Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-штамм коронавируса в три-пять раз заразнее другихLenta.ru10:05Попова заявила, что штамм «омикрон» заразнее других в 3-5 разТАСС09:32Показать ещёОценить971Поделиться