Рост заболеваемости коронавирусом показывают 56 субъектов Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Если на предыдущей неделе в росте было 36 субъектов, то на завершившейся 38-й таких субъектов, которые находятся в росте, уже 56", - сказала Попова.

РИА Новости 07:10