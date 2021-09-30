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Глава Роспотребнадзора Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 растет в 56 регионах России.
Газета.Ru
Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ продолжается уже три недели на фоне очередного сезона роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
ТАСС
Рост заболеваемости есть у пациентов всех возрастов, но больше всего – среди людей старше 65 лет.
Ведомости
По словам главы Роспотребнадзора, наибольший прирост заболеваемости ковидом за неделю зафиксирован среди медработников – 16 процентов.
Smotrim.ru

С чего всё началось

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 регионах
Рост заболеваемости коронавирусом показывают 56 субъектов Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Если на предыдущей неделе в росте было 36 субъектов, то на завершившейся 38-й таких субъектов, которые находятся в росте, уже 56", - сказала Попова.
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