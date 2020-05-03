Коронавирус
РИА НовостиГлава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
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Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда.
— Анна Попова, российский политикВести.Ru 06:44
с чего всё началось
Сегодня статистика обновила рекорд — 10 633 случая за сутки, выздоровели 1626 (всего 16 639 человек с начала пандемии), умерли 58 человек (всего 1280).V1.ru07:21
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