Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере, из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным... динамика есть, процесс идет, он позитивный.

Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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