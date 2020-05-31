Коронавирус
РБКГлава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений
Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере, из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным... динамика есть, процесс идет, он позитивный.
— Анна Попова, российский политикРИА Новости 10:54
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Роспотребнадзор рассказал, как в России будут снимать ограничения из-за коронавируса
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