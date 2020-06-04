Коронавирус
Lenta.ruГлава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По словам Поповой, опыт борьбы с коронавирусом должен помочь разработать алгоритм будущих действий.
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Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно.
— Анна Попова, российский политикНакануне.Ru 07:44
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Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Rambler News Service вчера в 00:46
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
Общество
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
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Происшествия
На Невском проспекте Петербурга прохожему выстрелили в голову
Санкт-Петербург, 4 июня 2020, 14:18 — REGNUM В центре Петербурга в результате конфликта неизвестный злоумышленник выстрелил в голову прохожему из травматического пистолета и скрылся.
REGNUM 07:18
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Общество
В Мосгордуме проверят декларацию спикера о доходах
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Происшествия
В Уфе гражданина Китая задержали за взятку сотруднику ФСБ
49-летний гражданин Китайской Народной Республики, временно проживающий в Уфе, стал фигурантом уголовного дела по статье "Дача взятка в особо крупном размере".
Российская газета 09:02
Финансы
В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
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Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
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Шоу-бизнес
Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии
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Российская газета 08:48
Общество
В Оренбуржье отменили решение об изъятии детей у многодетной семьи
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Политика
В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
Политика
Киев выдвинул условия для предоставления особого статуса Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с немецкими журналистами заявил, что Киев готов обсуждать возможность предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины, но только при соблюдении ряда условий.
Свободная Пресса 07:14
Армия и оружие
Военные помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области
Военнослужащие помогут восстановить железную дорогу в Мурманской области. Об этом сообщили журналисты из "Российской газеты".
Piter.tv вчера в 03:20
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру вчера в 07:51
Политика
Лукашенко отказался посылать белорусов воевать за Россию в Сирии
Лукашенко заявил, что белорусы создали страну, в которой могут жить дети, но сегодня тот момент, когда ее нужно защитить.
Национальная служба новостей 08:45
Наука
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Калужские Губернские Ведомости 07:49
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Общество
Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
Наука
Исследованы причины образования ямальского кратера в вечной мерзлоте
Naked Science вчера в 06:52
Происшествия
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия
В Алтайском крае после заражения коронавирусом умер врач
В Алтайском крае скончался врач, у которого ранее подтвердилось наличие коронавируса.
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Общество
На Кубани с 6 июня откроют парки и набережные
С 6 июня открываются набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах.
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Энергетика
Новак допустил дефицит нефти на рынке в июле
В июне мировой нефтяной рынок сбалансируется по спросу и предложению, а в июле уже возможен дефицит нефти в размере 3-5 миллиона баррелей в сутки, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
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Общество
В Йемене убили стрингера Ruptly
В столице Йемена неизвестные расстреляли стрингера видеоагентства Ruptly Набиля Хассана аль-Каити, сообщается в Telegram-канале RT.
РИА Новости 10:13
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МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 02 июня в 11:20
Политика
Лукашенко отправил в отставку все правительство
Белорусский лидер Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
Суть событий вчера в 13:15
Армия и оружие
Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился Су-57
Россия совершила прорыв в разработке истребителя пятого поколения Су-57, испытав беспилотный режим полета, пишет эксперт китайского портала Sohu.
РИА Новости 08:36