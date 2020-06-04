Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruГлава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По словам Поповой, опыт борьбы с коронавирусом должен помочь разработать алгоритм будущих действий.
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Анна Попова
Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно.
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