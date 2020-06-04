Коронавирус
Lenta.ruГлава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По словам Поповой, опыт борьбы с коронавирусом должен помочь разработать алгоритм будущих действий.
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Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно.
— Анна Попова, российский политикНакануне.Ru 07:44
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Общество
В России хотят ввести новый штраф для водителей
Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет.
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Lenta.ru 11:32
Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Здоровье
В Коми cкончался еще 1 пациент, болевший COVID-19
В Республике Коми число заражений коронавирусом по состоянию на 3 июня увеличилось на 33 человека, сейчас оно равняется 1426.
Первоисточник Сыктывкар вчера в 04:04
Футбол
Семин прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»
ProstoProSport 04:59
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Баскетбол
Совет управляющих НБА одобрил план по возобновлению сезона
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, 4 июня совет управляющих НБА одобрил план по возобновлению сезона после карантина.
LiveSport.ru 15:01
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Общество
Серверы GTA Online и Red Dead Online временно отключат из-за событий в США
Вашингтон, 4 июня 2020, 20:58 — REGNUM Разработчики Grand Theft Auto Online и Red Dead Online временно отключат серверы игр, чтобы почтить память Джорджа Флойда — чернокожего мужчины, чья смерть от рук полицейских стала причиной расовых беспорядков в США.
REGNUM 13:58
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила новый сервис «Клипы»
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы".
Pravda.Ru 05:27
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Армия и оружие
Американцы составили список экстремальных подлодок России
Всего планируется построить еще шесть подводных крейсеров данного класса. Также в рейтинг вошла подлодка «Белгород».
ГЛАС.RU 05:06
Общество
МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
Игры
В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts
Белвью, США, 4 июня 2020, 21:44 — REGNUM В онлайн-сервисе Steam началась распродажа игр издательской компании Electronic Arts.
REGNUM 14:44
Политика
Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США
Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
Армия и оружие
ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем
Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
Российская газета вчера в 04:17
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей
Миллиардер Билл Гейтс прокомментировал теории о том, что он хочет захватить мир чипизацией людей через вакцины.
News.ru 13:53
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
Происшествия
Вора в законе задержали в Великом Новгороде
Сотрудники полиции и ФСБ задержали в частном доме в Великом Новгороде предполагаемого "вора в законе".
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
"Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - сообщает агентство.
Газета.Ru 15:04
Происшествия
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле
На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14