Больше половины регионов России - 44 из 85 - могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

с чего всё началось

Что мы на сегодняшний день можем взять как итог — не оправдался ни один „страшный“ прогноз, какие нам только ни рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно.

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