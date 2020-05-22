Коронавирус
vtomske.ruПопова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививать от коронавируса сначала начнут тех россиян, кто находится в группе риска. Этот вариант будет возможен в том случае, если не удастся выпустить вакцину сразу в большом количестве.
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Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации.
— Анна Попова, российский политикТелеканал 360° вчера в 20:58
с чего всё началось
Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.РИА Новостивчера в 21:34
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