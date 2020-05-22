Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

с чего всё началось

Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска. Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививать от коронавируса сначала начнут тех россиян, кто находится в группе риска. Этот вариант будет возможен в том случае, если не удастся выпустить вакцину сразу в большом количестве.

Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса

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