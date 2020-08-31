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РБК
РБК

Глава Роспотребнадзора подтвердила начало учебного года в очной форме

Эпидемиологическая ситуация в России позволяет начать новый учебный год в очной форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».В источнике
Анна Поповароссийский политик
В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому. Когда ребенок находится в школе, ему тоже будут мерить температуру. Мы отказались от того, чтобы дети или преподаватели были в масках. Требуем это только от всех сотрудников пищеблока, столовой.
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Газета.Ru

Попова заявила, что ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год очно

Газета.Ruвчера в 14:11
Комсомольская правда

Попова: ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год в очном режиме

Комсомольская правдавчера в 14:46
РБК

Глава Роспотребнадзора подтвердила начало учебного года в очной форме

РБКвчера в 14:42
РИА Новости

Роспотребнадзор подтвердил начало учебного года в очной форме

РИА Новостивчера в 14:15
Российская газета

Попова: В России ситуация c COVID-19 позволяет начать учебу в очном формате

Российская газетавчера в 14:56
RT на русском

Попова: эпидситуация позволяет начать учебный год в очной форме

RT на русскомвчера в 14:10
ТАСС

Попова: ситуация с коронавирусом в России позволяет начать учебный год в очной форме

ТАССвчера в 14:06

Прилет и вылет рейсов из аэропорта Якутска задерживаются из-за тумана

Вылет 12 рейсов из аэропорта и прилет пяти рейсов в аэропорт Якутска задерживаются из-за тумана, передает телеканал «Якутия 24».Согласно данным онлайн-табло, вылет рейсов в Черский, Усть-Неру, Зырянку, Москву (Внуково)-Сочи, Среднеколымск-Певек, Среднеколымск ожидается в 9.15 по якутскому времени.
Прилет и вылет рейсов из аэропорта Якутска задерживаются из-за тумана
Якутия 2420:23

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Уоррен Баффет покупает японские акции: каковы перспективы

Токио, 31 августа 2020, 08:12 — REGNUM Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, главой которой является инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, 30 августа заявила, что приобрела чуть более 5% акций пяти крупнейших японских компаний, сообщает информационное агентство Kyodo.
REGNUMвчера в 01:12
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Главу белорусских католиков не впустили на территорию республики

Глава Римской католической церкви в Белоруссии (РКЦ), архиепископ Тадеуш Кондрусевич находится на границе Польши и Белоруссии, белорусская сторона не пропускает его на территорию страны, сообщил врио пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько.
Взгляд.рувчера в 07:47
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Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил «Коммерсанту», что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.
РБК20:14