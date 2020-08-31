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Эпидемиологическая ситуация в России позволяет начать новый учебный год в очной форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора подтвердила начало учебного года в очной форме

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