Коронавирус
РБКГлава Роспотребнадзора подтвердила начало учебного года в очной форме
Эпидемиологическая ситуация в России позволяет начать новый учебный год в очной форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
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В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому. Когда ребенок находится в школе, ему тоже будут мерить температуру. Мы отказались от того, чтобы дети или преподаватели были в масках. Требуем это только от всех сотрудников пищеблока, столовой.
— Анна Попова, российский политикРадио Sputnik вчера в 15:16
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Попова: В России ситуация c COVID-19 позволяет начать учебу в очном формате
Российская газетавчера в 14:56
Попова заявила, что ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год очно
Газета.Ruвчера в 14:11
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Гаджеты
Apple рассчитывает продать не менее 75 млн iPhone 12 до конца года
Пока аналитики спорят о способности Apple продать адекватное количество смартфонов с поддержкой 5G в условиях задержки с выходом новых моделей, сама компания заказала поставщикам от 75 до 80 млн устройств, как сообщают осведомлённые источники.
3DNews 02:47
Общество
Пандемия затормозила сделку с Норвегией на поставку SSJ100
Переговоры компании «Региональные самолеты» (филиал корпорации «Иркут») с норвежской авиакомпанией Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) приостановлены из-за пандемии.
РБК 02:05
Политика
В Белоруссии сменился протестный лидер
17 августа Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна «успокоилась и вошла в нормальный ритм».
Lenta.ru вчера в 20:00
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ru вчера в 16:32
Технологии
Обновление Windows 10 убило работу ноутбуков Lenovo
Инженеры Lenovo посоветовали для устранения сбоев в работе системы зайти в BIOS и отключить функцию Enhanced Windows Biometric Security, которая может сильно мешать работе системы.
iReactor вчера в 11:51
Общество
Вахта памяти по жертвам теракта в Беслане началась в Северной Осетии
В Северной Осетии началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в Беслане.
Евразия Daily 03:14
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О сделке по продаже американского сегмента TikTok могут объявить уже во вторник, 1 сентября, сообщает CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Ведомости вчера в 10:47
Общество
ФСБ назначила экспертизу голоса обвиняемого в госизмене Сафронова
ФСБ назначила фоноскопическую экспертизу голоса обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил его адвокат Иван Павлов.
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Шоу-бизнес
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Вокалист Little Big Илья «Ильич» Прусикин объявил о разводе с женой, 28-летней певицей и блогером Ириной Смелой.
МР7.ру вчера в 07:51
Экономика
Группа сливки: кто получит льготы по соглашению с Кипром о налогах
Если РФ заключит и с другими популярными налоговыми гаванями соглашения аналогичные договору с республикой, то льготу смогут получить, например, «Яндекс», «О'кей», «Евраз» и группа Х5 (сеть «Пятерочка»), отмечают эксперты.
Известия вчера в 17:01
Общество
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Арбитражный суд Башкирии принял иск Генпрокуратуры об истребовании имущества и арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК).
Коммерсантъ 02:34
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период»
ФАН вчера в 20:29
Экономика
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет.
Газета.Ru 00:50
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн
Менее пяти тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в России за минувшие сутки, общее число заразившихся превысило миллион человек.
ФАН 03:46
Общество
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
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Общество
Синоптик назвал срок наступления бабьего лета в центральной части РФ
В центральной части России бабье лето, по прогнозам синоптиков, начнется после 9 сентября, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Известия вчера в 18:18
Авто
Первый российский тест-драйв Opel Grandland Х
Производители автомобильного концерна Opel представили на российском рынке новый кроссовер, получивший название Grandland Х. На торжественной презентации автомобиля разработчики неоднократно говорили о том, что этот автомобиль полностью Made in Germany, чем они очень гордятся.
Car.ru 01:03
Общество
Попова допустила возвращение школ к дистанционному обучению
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» допустила возможность возвращения школ к дистанционному обучению.
RT на русском вчера в 14:56
Финансы
Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%
Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за нефтью и фондовым Китаем на оптимизме в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 и статистике из КНР; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2-0,6%, при этом проседают бумаги "Яндекса" после ралли в преддверии вхождения в расчет индекса MSCI Russia.
Интерфакс 03:41
Культура
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
RT на русском вчера в 14:14
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» и вышла в финал Восточной конференции
«Тампа» выиграла у «Бостона» в пятом серии четвертьфинала Кубка Стэнли.
ProstoProSport 02:09
Экономика
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
В 2020 году Россия может войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил помощник президента страны Максим Орешкин.
RT на русском вчера в 17:40
Политика
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия 01:55
Общество
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон "О банкротстве", которые позволят должникам освобождаться от невыполнимых для них обязательств во внесудебном порядке.
РИА Новости вчера в 19:48
Происшествия
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который сейчас находится под арестом, отказался от досудебного соглашения, предложенного СК.
Газета.Ru вчера в 06:58
Политика
Витольд Фокин: Я доволен, что заставил «беситься» «партию войны»
Напомним, сегодня Офис президента открестился от заявлений Фокина по Донбассу, которые «не отражают официальной позиции Украины».
ИА Новороссия вчера в 15:30
Политика
Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях
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РБК вчера в 20:14
Здоровье
В России количество выявленных случаев COVID-19 превысило миллион
За последние сутки зарегистрировано 4729 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Накануне прирост составил 4993.
Коммерсантъ 03:36
Общество
Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией
Страны Балтии договорились прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
РИА Новости 03:09
Общество
Умер писатель Владислав Крапивин
Источник местного издания Ura.Ru в больнице, где скончался Крапивин, заявил, что причиной смерти писателя стало обострение хронических заболеваний на фоне коронавируса.
Известия 02:43