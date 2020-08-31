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РБК
РБК

Глава Роспотребнадзора подтвердила начало учебного года в очной форме

Эпидемиологическая ситуация в России позволяет начать новый учебный год в очной форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».В источнике
Анна Поповароссийский политик
В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому. Когда ребенок находится в школе, ему тоже будут мерить температуру. Мы отказались от того, чтобы дети или преподаватели были в масках. Требуем это только от всех сотрудников пищеблока, столовой.
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Российская газета

Попова: В России ситуация c COVID-19 позволяет начать учебу в очном формате

Российская газетавчера в 14:56
RT на русском

Попова: эпидситуация позволяет начать учебный год в очной форме

RT на русскомвчера в 14:10
РБК

Глава Роспотребнадзора подтвердила начало учебного года в очной форме

РБКвчера в 14:42
РИА Новости

Роспотребнадзор подтвердил начало учебного года в очной форме

РИА Новостивчера в 14:15
Газета.Ru

Попова заявила, что ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год очно

Газета.Ruвчера в 14:11
Комсомольская правда

Попова: ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год в очном режиме

Комсомольская правдавчера в 14:46
ТАСС

Попова: ситуация с коронавирусом в России позволяет начать учебный год в очной форме

ТАССвчера в 14:06

Умер писатель Владислав Крапивин

Уральский писатель Владислав Крапивин скончался во вторник в реанимации Свердловской областной больницы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Умер писатель Владислав Крапивин
РИА Новости00:36
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В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.
РИА Новости23:40
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Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

Сокращение населения С 2018 года естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) не компенсируется миграционным притоком, из-за чего общая численность населения страны сокращается: в 2018 году она снизилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 году — на 32,1 тыс. В 2020 году, по оценке правительства, численность населения России уменьшится в пять раз быстрее — на 158 тыс. человек.
РБК22:00
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Напомним, что ситуация на границе Китая и Индии в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат.
Комсомольская правдавчера в 06:10
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Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
РБК23:07
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Бруно Фукс получил травму в первом матче за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал дебют бразильского защитника Бруно Фукса за "красно-синих" в матче против "Ахмата" (3:0). Напомним, Фукс вышел на поле на 78-ой минуте, заменив Константина Кучаева.
Честный рейтинг букмекероввчера в 07:55

Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил «Коммерсанту», что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.
РБК20:14