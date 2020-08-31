Попова подтвердила, что новый учебный год начнется в очной форме
Эпидемиологическая ситуация в стране позволяет начать новый учебный год в очной форме. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, кабинеты для отдельных дисциплин в школах будут использованы с интервалами.В источнике
В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому. Когда ребенок находится в школе, ему тоже будут мерить температуру. Мы отказались от того, чтобы дети или преподаватели были в масках. Требуем это только от всех сотрудников пищеблока, столовой.
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Попова: ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год в очном режиме
Комсомольская правда14:46