Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Попова подтвердила, что новый учебный год начнется в очной форме

Эпидемиологическая ситуация в стране позволяет начать новый учебный год в очной форме. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, кабинеты для отдельных дисциплин в школах будут использованы с интервалами.В источнике
Анна Поповароссийский политик
В случае малейшего недомогания идти в школу сегодня нельзя. Никому. Когда ребенок находится в школе, ему тоже будут мерить температуру. Мы отказались от того, чтобы дети или преподаватели были в масках. Требуем это только от всех сотрудников пищеблока, столовой.
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Попова: ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год в очном режиме

Комсомольская правда14:46
РБК

Глава Роспотребнадзора подтвердила начало учебного года в очной форме

РБК14:42
Известия

Попова допустила возвращение школьников на дистанционное обучение

Известия14:10
РИА Новости

Попова объяснила решение начать учебный год в очной форме

РИА Новости14:15
Газета.Ru

Попова заявила, что ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год очно

Газета.Ru14:11
ТАСС

Попова: ситуация с коронавирусом в России позволяет начать учебный год в очной форме

ТАСС14:22
RT на русском

Попова: эпидситуация позволяет начать учебный год в очной форме

RT на русском14:10

Илон Маск намерен выпустить бюджетный электромобиль на базе Model 3

На предприятии будут выпускать новинку на базе Model 3, кроссовер Model Y, а также седан Model 3. Однако зарубежные СМИ отмечают, что глава SpaceX планирует представить на рынке еще один бюджетный электрокар на базе Model 3. Есть информация, что это будет новая модель на платформе от Model 3. Другие источники утверждают, что новинкой станет версия Model 3.
Илон Маск намерен выпустить бюджетный электромобиль на базе Model 3
Evo-rus.com01:50
29

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
REGNUM09:24
45

Сивков назвал условие продажи российских Су-35 Турции

Продавать Су-35 Турции можно только в случае внесения серьезных изменений в экспортную версию истребителя, заявил в разговоре с «НьюИнформ» доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук и первый вице-президент Академии Геополитических Проблем Константин Сивков.
NewInformвчера в 05:17
7

Определены продуктивные способы предотвратить коррозию автомобиля

Названы эффективные методы защитить свой автомобиль от ржавчины, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Эксперты авторынка рекомендуют сразу после приобретения провести антикоррозийную обработку.
Уфимские Заметки10:58
31

Украинские морпехи дали оскорбительный ответ на ультиматум Пушилина

Военнослужащие 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ на странице своего подразделения в Facebook 31 августа выступили с угрозами в адрес главы ДНР Дениса Пушилина, который ранее выдвинул украинским силовикам ультиматум Украинские морские пехотинцы, нарушая условия бессрочного перемирия в Донбассе, занялись продвижением траншей в районе населенного пункта Шумы.
Украина.ру11:07

ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Более одного вида кредита имели 12,8 млн человек, на них приходилось 54% долга по банковским кредитам, указывает Банк России в докладе о тенденциях на рынке кредитования физлиц, подготовленном на основе данных бюро кредитных историй.
Российская газета07:30
12

Завершено расследование дела о выводе Плахотнюком из РФ 500 млрд руб

"Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 млрд рублей", - сказала Волк в понедельник "Интерфаксу".
Интерфакс09:01
5