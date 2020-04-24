с чего всё началось

Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели. Как пишет РБК, Анна Попова считает, что прошедших двух недель режима самоизоляции мало, чтобы понять, пройдена ли «точка невозврата».

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

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