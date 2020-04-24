Коронавирус
BFM.ruГлава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели. Как пишет РБК, Анна Попова считает, что прошедших двух недель режима самоизоляции мало, чтобы понять, пройдена ли «точка невозврата».
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с чего всё началось
«Наши коллеги из других институтов и из системы Роспотребнадзора все сегодня говорили об этом: нельзя останавливаться, нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня все открыть, потому что сегодня еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного роста, если мы не будем соблюдать требований сегодняшнего дня еще как минимум один инкубационный период»,-- сказала госпожа Попова на совещании с ведущими инфекционистами и эпидемиологами под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.Коммерсантъ13:53
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