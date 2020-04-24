с чего всё началось

Руководитель Роспотребнадзорa Аннa Поповa считает, что для борьбы c распространением коронавирусa необходимы еще две недели самоизоляции. Об этом онa заявилa в пятницу, 24 апреля, на совещании c ведущими экспертами в сферe эпидемиологии и вирусологии.

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Политика Около половины пользователей Твиттера, пишущих о коронавирусе, не являются реальными людьми В результате исследования выяснилось, что специальные программы-боты пишут чаще, чем это делают люди и массово перемещаются из одного сегмента социальной сети в другой, а также распространяют дезинформацию.

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