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Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Утро.ru
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Руководитель Роспотребнадзорa Аннa Поповa считает, что для борьбы c распространением коронавирусa необходимы еще две недели самоизоляции. Об этом онa заявилa в пятницу, 24 апреля, на совещании c ведущими экспертами в сферe эпидемиологии и вирусологии.В источнике
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Анна Попова
российский политик
Меры, которые предпринимались, и меры по разобщению приняты очень вовремя... Мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того чтобы остановить и до конца быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало.
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Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели

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Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

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