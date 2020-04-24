Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзорa Аннa Поповa считает, что для борьбы c распространением коронавирусa необходимы еще две недели самоизоляции. Об этом онa заявилa в пятницу, 24 апреля, на совещании c ведущими экспертами в сферe эпидемиологии и вирусологии.В источнике Меры, которые предпринимались, и меры по разобщению приняты очень вовремя... Мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того чтобы остановить и до конца быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало.
Российская газета вчера в 13:34