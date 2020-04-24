Меры, которые предпринимались, и меры по разобщению приняты очень вовремя... Мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того чтобы остановить и до конца быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало.

Россия пережила два инкубационных периода коронавирусной инфекции, однако говорить о стабилизации ситуации можно только после третьего периода. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова отметила, что на сегодняшний день страна находится на этапе жестких ограничительных мер.

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

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