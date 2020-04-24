Коронавирус
Народные новостиПопова выступила за продление режима самоизоляции в России
Россия пережила два инкубационных периода коронавирусной инфекции, однако говорить о стабилизации ситуации можно только после третьего периода. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова отметила, что на сегодняшний день страна находится на этапе жестких ограничительных мер.
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Меры, которые предпринимались, и меры по разобщению приняты очень вовремя... Мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того чтобы остановить и до конца быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало.
— Анна Попова, российский политикИнтерфакс вчера в 13:38
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Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Общество
Описаны отличительные признаки эпидемии коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 15:31
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости вчера в 14:29
Политика
Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году
Известия вчера в 20:13
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 23 апреля в 09:01
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева стала курьером, чтобы прокормить семью
65-летняя супруга шоумена Гогена Солнцева устроилась на работу курьером, чтобы пополнить семейный бюджет.
ФАН 00:27
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года
Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Политика
Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы
Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС вчера в 13:33
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Экономика
Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии
По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС вчера в 09:42
Футбол
«Уфа» обновит газон на стадионе
Матч ТВ 01:34
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве
О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости вчера в 13:28
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Происшествия
В Алтайском крае выявили 215 заразившихся коронавирусом
Как сообщает сегодня, 25 апреля, оперативный штаб региона, повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника (Змеиногорский район), а всего за минувшие сутки, 24 апреля, в регионе зарегистрированно 63 новых случая SARS-CoV-2.
REGNUM 00:59
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
В МГУ прокомментировали новость о крупнейшей реформе в университете
Российская газета вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Джиган посвятил песню жене, но Оксана Самойлова не отреагировала
Рэпер оставил комментарий в Instagram с признанием в любви под фотографией Оксаны с дочерью.
RuNews24.ru вчера в 16:14
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Общество
В России подскочили онлайн-продажи товаров для дачи
Москва, 25 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Резкий рост спроса на товары для дачи и загородного отдыха зафиксировали крупные интернет-магазины России, передаёт 25 апреля РБК.
REGNUM 01:39
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09