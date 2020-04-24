Коронавирус

Народные новостиНародные новостиПопова выступила за продление режима самоизоляции в России

Россия пережила два инкубационных периода коронавирусной инфекции, однако говорить о стабилизации ситуации можно только после третьего периода. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова отметила, что на сегодняшний день страна находится на этапе жестких ограничительных мер.
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Анна Попова
Меры, которые предпринимались, и меры по разобщению приняты очень вовремя... Мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того чтобы остановить и до конца быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало.
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