Количество нерабочих дней в России должно быть продлено, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. На брифинге она пояснила, что период инкубации для вируса составляет 14 дней.

с чего всё началось

Нерабочая неделя — большой вклад в дело противодействия распространения нового вируса. Это крайне важное решение, которое позволяет снизить степень и скорость распространения вируса. Период разрыва связи передачи коронавируса должен быть кратным 14 дней, но даже этого недостаточно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить нерабочую неделю в России. По её мнению, больше половины регионов страны уже перешли в финальные стадии развития эпидситуации, что делает невозможным отслеживание всех контактов заражённых граждан.

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