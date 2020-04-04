Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем. Об этом сообщила 4 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам.В источнике Я бы хотела сказать об особенностях вируса, которые мы знаем на сегодняшний день. Мы сегодня знаем, что вирус передается преимущественно капельным путем — 96% случаев связаны с капельным путем. И только 4% или 6% у разных исследователей — это воздушный путь.
Московский Комсомолец 11:10