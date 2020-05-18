Для того, чтобы такие места заработали, нужно пройти все три этапа. В наших методических рекомендациях написаны три этапа: определенные послабления.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки

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