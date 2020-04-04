Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГлава Роспотребнадзора назвала два способа передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передается капельным путем, в 4% — это воздушный путь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что, по имеющимся на сегодняшний день данным, вирус способен сохраняться на поверхности 72 часа.
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Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

РИА Новости12:47

Роспотребнадзор: этим способом чаще всего заражаются коронавирусом

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Попова сообщила, что коронавирус в 96% случаев передается капельным путем

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Россиянам рассказали, как передается коронавирус и сколько человек может заразить один больной

URA.Ru09:02
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Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК 13:54
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

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У Валерия Карпина родилась еще одна дочь, пятая

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил в своем аккаунте в Инстаграме, что у него родилась еще одна дочь.
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Происшествия

Суд Петербурга арестовал обвиняемого в растрате экс-главу «Метростроя»

В суде отметили, что защита Александрова возражала против такого решения, так как обвиняемый находится под домашним арестом по другому уголовному делу и меры наказания не нарушает.
РБК 18:25
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МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море

В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
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4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса

В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
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Общество

В «Векторе» сообщили об испытаниях вакцины против коронавируса

По мнению Максютова, на людях вакцину для борьбы с коронавирусом могут испробовать уже в июне, изначально получив разрешение Минздрава.
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Общество

Голубев утвердил меры по поддержке населения Ростовской области

Губернатор Ростовской области утвердил план мероприятий по поддержке населения региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Toyota подняла цены на свои автомобили в России

Народные новости вчера в 04:51
Финансы

Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам

На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Forbes 12:12
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
РИА Новости 18:59
Здоровье

Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
РИА Новости 00:34
Общество

Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 18:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake 16:44
Авто

Porsche 911 Turbo S на 900 л.с. разменивает «сотню» за 2 секунды

Например, инженеры из фирмы Cicio Performance выпускают разработки для целой группы моделей Porsche.
Car.ru 05:04
Наука

Избыток соли в пище ослабляет иммунитет

В статье журнала Science Translational Medicine говорится, что избыток соли оказывает пагубное влияние на иммунитет человека.
Vevby.ru вчера в 13:47
Политика

Трамп предрек США «много смертей» от коронавируса

В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции.
Профиль 16:58
Политика

Путин продлил нерабочие выходные до конца апреля

Президент России Владимир Путин в видеообращении к нации 2 апреля продлил срок оплачиваемых нерабочих дней до конца апреля.
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Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Спорт

Олимпийскую чемпионку ранили видео россиян с шашлыками во время карантина

Lenta.ru 16:47
Общество

Оптимистичным назвали развитие ситуации с коронавирусом в России

В России сценарий развития коронавирусной инфекции весьма оптимистичный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».
Live24 08:22
Наука

Ученые изучили «годовые кольца» зубов

Американские исследователи рассказали, что им удалось обнаружить «отпечатки» событий из жизни после изучения «годовых колец» зубов.
Anonsens 02 апреля в 04:17
Наука

Ученые выяснили, что кошки мяукают специально для общения с человеком

Goroday.ru 02 апреля в 06:36
Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали при ЧП с газом в Орехово-Зуеве

В результате взрыва газовой колонки в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве погиб один человек, ещё четверо пострадали.
RT на русском 07:18
Энергетика

Трамп: Саудовская Аравия готова обсуждать снижение нефтедобычи

Сокращение добычи нефти готова обсуждать Саудовская Аравия, заявил президент США Дональд Трамп 4 апреля журналистам.
ИА Красная Весна 19:08
Гаджеты

Microsoft выпустит обновление для Windows 10 для слабых компьютеров

Американская корпорация Microsoft готовит обновление для ОС Windows 10, которое снизит количество занимаемой файлами оперативной памяти и нагрузку на процессор, ее можно использовать на слабых ПК.
МонаВиста вчера в 17:09
Общество

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Москве

Еще два человека, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб 4 апреля.
Известия 14:26
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова в нижнем белье призвала женщин наряжаться дома

Известная телеведущая Анфиса Чехова призывает женщин наряжаться дома. По ее словам, мужей всегда нужно радовать своим видом.
Актуальные Новости вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Виктория Боня при поддержке дочери извинилась перед Алёной Шишковой

Виктория не стала вступать в оскорбительную перепалку с Алёной, решив извиниться перед ней.
OvideO.ru 15:23
Энергетика

Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой

ОПЕК — незаконная структура, которая уничтожает сама себя, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.
РБК 18:53
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