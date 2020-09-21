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Ведомости
Ведомости

Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Новые ограничения из-за распространения коронавируса в России не требуются, заявила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «РИА Новости».В источнике
Анна Поповароссийский политик
Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется.
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