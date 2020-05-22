Коронавирус

РБКРБКГлава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Попова: Заболеваемость COVID в РФ на пике была одной из самых низких в мире

Российская газета08:44

Доля бессимптомных больных в России растет, но пик эпидемии «удалось срезать»

Вести.Ru09:20

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

РБК08:57

Попова заявила о «срезанном» в России пике эпидемии коронавируса

Газета.Ru09:32

Роспотребнадзор объявил о выходе России на плато по коронавирусу

Московский Комсомолец08:37

Попова: распространение коронавируса в России вышло на плато

Комсомольская правда08:29

Попова рассказала о снижении доли госпитализируемых с COVID-19

Известия08:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Политика

Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России

По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
983
Экономика

Сечин останется главой «Роснефти»

"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 20 мая в 07:08
253
Экономика

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
73
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты госпитализирован с травмами головы

На днях в одну из столичных клиник с травмами лица и головы попал бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов.
Городовой вчера в 06:56
87
Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
53
Происшествия

Пассажирский самолет разбился в Пакистане

По информации телеканала Dunya News, самолет "Пакистанских авиалиний" (Pakistan International Airlines, PIA) разбился рядом с аэропортом Джинна в городе Карачи 22 мая, передает РИА Новости.
Инфорос 06:59
550
Экономика

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета 05:40
105
Происшествия

Жителю Волгограда предъявили обвинение за фото нациста в День Победы

Волгоград, 22 мая 2020, 15:02 — REGNUM Обвинение в реабилитации нацизма предъявлено жителю Волгограда.
REGNUM 08:02
123
Общество

Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Общество

В Свердловской области продлили «режим самоизоляции»

В Свердловской области продлили все ограничения по коронавирусу до 1 июня 2020 года.
REGNUM 09:36
14
Происшествия

Преподаватель курского вуза на 5 лет отправится в колонию за взятки

Как установил суд, будучи заведующим кафедрой и заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии одного из курских вузов в 2014 году курянин через посредников получил взятки от студентов за успешную защиту дипломного проекта и получение положительной оценки по нему на госэкзаменах без надлежащей проверки знаний.
Радио Курс 10:00
Экономика

Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
6
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Salt Mag 05:41
5
Экономика

Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
4
Общество

Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию

Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.
REGNUM 05:13
Политика

В большинстве регионов ограничения могут снять к началу июня

Большинство российских регионов будут готовы снять ограничения из-за коронавируса к началу июня, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 10:05
25
Политика

В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине

Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 20 мая в 15:53
19
Футбол

Гончаренко рассказал о трансферных планах ЦСКА

RT на русском вчера в 16:14
Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
291
Общество

Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:27
31
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели в полную боевую готовность Народную милицию

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках привели в высшую боевую готовность силы Народной милиции.
Росбалт 20 мая в 13:56
2,1K
Экономика

Центробанк не видит причин для внепланового снижения ключевой ставки

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит оснований для внепланового снижения ключевой ставки.
Вестник Кавказа 07:45
6
Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
46
Политика

Зюганову продлили запрет на въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о продлении запрета на въезд в страну в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова еще на три года.
Известия 09:15
Авто

Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30

Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
1
Кино

В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести

Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru вчера в 03:21
2
Происшествия

В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик

Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в ходе спецоперации по нейтрализации боевиков в Дагестане.
Российская газета 09:05
293
Наука

Лангусты оказались самыми шумными существами на Земле

Биологи выяснили, что скрежещущие шумы, которые производят лангусты с помощью их усиков-антенн, можно засечь на расстоянии до 3 км под водой.
Pravda.Ru 09:53
4
Общество

Опубликовано фото кораблей из «Аватара 2»: съемки возобновляются

Продюсер Джон Ландау сообщил в Instagram о том, что съемочная группа фильма "Аватар 2" готова отправиться в Новую Зеландию на следующей неделе для возобновления съемок, прерванных из-за пандемии.
Российская газета 06:18
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное