Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на сезон отпусков летом 2020 года, сообщает 17 мая РБК.

Глава Роспотребнадзора заявила о надежде на сезон отпусков в 2020 году

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