Общество
Чита.РуГлава Роспотребнадзора заявила о надежде на сезон отпусков в 2020 году
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на сезон отпусков летом 2020 года, сообщает 17 мая РБК.
Читать в источнике
Оценить289
Это, знаете, тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 04:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Шоу-бизнес
Королева рассказала о здоровье Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
Общество
Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились
Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.
Lenta.ru 07:31
Общество
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском 05:13
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Авто
Renault снимет с продажи Renault Espace
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня 15 мая в 11:23
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Хоккей
Якупов может покинуть «Витязь», не проведя за клуб ни одной игры
В «Витязе» хотят перезаключить контракт Якупова на приемлемых условиях для клуба, но пока этого сделать не удалось.
Metaratings 06:12
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Политика
НАСА разочаровалось в «Роскосмосе»
НАСА разочаровано позицией «Роскосмоса» по проекту предложенного США международного договора по освоению Луны Artemis Accords, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление исполняющего обязанности заместителя руководителя американского космического агентства Майка Голда.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
Всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что всероссийский выпускной в вузах пройдет онлайн в первой декаде июля.
Газета.Ru 04:46
Общество
В России остановлен рост распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
Армия и оружие
Россия начала производить Су-35 для поставок Египту
Lenta.ru 15 мая в 21:38
Армия и оружие
Стрелков оценил вероятность отказа Украины от Донбасса из-за пандемии
Украинские власти не оставят попыток вернуть контроль над территориями ДНР и ЛНР, несмотря на экономически кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Pravda.Ru вчера в 05:08
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Интерфакс 04:41
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании.
Газета.Ru 07:45
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову
FightTime.ru вчера в 01:17
Общество
Вакцину от гриппа выбросили в лесу Дзержинска
Случайные прохожие нашли в лесу в Дзержинске десятки коробок с вакциной против гриппа.
Newsroom24 04:07
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97
Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:38
Гаджеты
Huawei обновляет ещё 12 моделей смартфонов до EMUI 10.1
Китайский производитель электроники Huawei обновляет ещё 12 моделей смартфонов Huawei и Honor до новой оболочки EMUI 10.1.
UfacityNews.ru 15 мая в 17:50
Шоу-бизнес
Фотографии Аллегровой без парика попали в Сеть
Фотографии Аллегровой без парика попали в Сеть Приятель артистки певец Александр Богданович поделился на своем сайте редким фото Ирины Аллегровой без парика и макияжа.
Экспресс газета 05:57
Финансы
Рублю придают сил нефть и налоговый период
Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
Экономика
Гранты собственникам коммерческой недвижимости выдадут в Москве
Собственники, самостоятельно использующие площади своей коммерческой недвижимости, смогут претендовать на грант в размере 50 процентов от суммы имущественных платежей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Вечерняя Москва вчера в 05:06
Общество
В Кузбассе откроют летние веранды кафе и ресторанов
С 18 мая в соседнем с Новосибирской областью Кузбассе начнут работу летние веранды предприятий общепита.
Atas.info 07:45