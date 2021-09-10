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Глава Росрыболовства Илья Шестаков: Россия не импортирует лосось

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что Россия полностью избавилась от импортного лосося.
Секрет фирмы
Ожидается, что в этом году будет произведено до 329 тысяч тонн лосося.
Lenta.ru
За 10 лет производство лосося в России выросло в два раза.
Московский Комсомолец
«Если в прошлом году мы говорили о 14%-ном росте, то в этом году уже за первое полугодие - производство красной рыбы увеличилось на 20%», - добавил Шестаков.
Московский Комсомолец

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