Lenta.ruГлава Росрыболовства Илья Шестаков: Россия не импортирует лососьГлава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что Россия полностью избавилась от импортного лосося.Секрет фирмыОжидается, что в этом году будет произведено до 329 тысяч тонн лосося.Lenta.ruЗа 10 лет производство лосося в России выросло в два раза.Московский Комсомолец«Если в прошлом году мы говорили о 14%-ном росте, то в этом году уже за первое полугодие - производство красной рыбы увеличилось на 20%», - добавил Шестаков.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаЦентральная Служба НовостейПетербургский дневникФАНГазета.RuГЛАС.RUРегион onlineНТВПодробнее о событииРоссия больше не нуждается в импорте лососяГазета.Ruвчера в 14:32Россия отказалась от импорта лососяОбщественная служба новостейвчера в 10:41Глава Росрыболовства Илья Шестаков: Россия не импортирует лососьLenta.ruвчера в 12:33Россия полностью откажется от ввоза импортного лососяBanki Loansвчера в 10:57Россия перестала нуждаться в лососе импортного производстваФАНвчера в 13:52Россия отказалась от импорта лососяМосковский Комсомолецвчера в 10:22Россия полностью обеспечила себя лососемРоссийская газетавчера в 09:49Показать ещёОценить221Поделиться