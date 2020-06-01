Общество
RT на русскомДанкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию. Об этом сообщила его советник Юлия Мелано.
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Глава Россельхознадзора подал заявление в полицию после сообщений о вымогательстве
Rambler News Service08:32
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В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана
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РИА Новости 08:19
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Опубликована интерактивная карта загруженности московских парков
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Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
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В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
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Российская газета вчера в 23:57
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Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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Общество
McDonald’s представил концепцию работы своих ресторанов в РФ
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила концепцию российского заведения, оснащенного для работы после снятия с предприятий общепита ограничений из-за коронавируса, говорится в сообщении McDonald's в понедельник.
РИА Новости 09:46
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«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
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Третья экспертиза по делу Серебренникова нашла завышение расходов
Телеканал RTVI 07:36
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В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
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Власти Великобритании выступают против возвращения России в G7, но страна-организатор саммита оставляет за собой право на формирование списка приглашенных, сообщил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
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В психоневрологическом интернате под Псковом выявили очаг коронавируса
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Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Известия 07:33
Экономика
В России допустили снижение цен на гречку
В Российском зерновом союзе (РЗС) допустили, что в России может снизиться цена на гречку.
Lenta.ru 09:57
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В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02