Общество

RT на русскомRT на русскомДанкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию. Об этом сообщила его советник Юлия Мелано.
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился в полицию с заявлением о клевете

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Глава Россельхознадзора заявил в полицию после обвинений в вымогательстве

Коммерсантъ09:03

Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве

RT на русском08:43

Глава Россельхознадзора Данкверт подал в полицию заявление о клевете

Московский Комсомолец08:48

Глава Россельхознадзора обратился в полицию с заявлением о клевете

РБК08:34

Глава Россельхознадзора подал заявление о клевете

РЕН ТВ08:34

Глава Россельхознадзора подал заявление в полицию после сообщений о вымогательстве

Rambler News Service08:32
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