Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию. Об этом сообщила его советник Юлия Мелано.

Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве

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