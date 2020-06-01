Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился в полицию с заявлением о клевете и ложном доносе из-за обвинений польской компании в вымогательстве. Об этом сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлии Мелано.

Глава Россельхознадзора обратился в полицию с заявлением о клевете

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