Общество
РБКГлава Россельхознадзора обратился в полицию с заявлением о клевете
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился в полицию с заявлением о клевете и ложном доносе из-за обвинений польской компании в вымогательстве. Об этом сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлии Мелано.
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Глава Россельхознадзора подал заявление в полицию после сообщений о вымогательстве
Rambler News Service08:32
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Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
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После пребывания на МКС Crew Dragon должен будет доставить астронавтов назад на Землю, после чего можно будет говорить об успехе миссии Demo-2 и появлении у США собственных пилотируемых кораблей, сообщает "Общественная служба новостей".
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К Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
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В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
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В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост Метро
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
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На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
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«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
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Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
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Южноуральцы начали получать путинские пособия на детей
Напомним, десять тысяч положены всем детям в возрасте от трех до 15 лет включительно. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.
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Paradox открыла студию в Барселоне — её возглавил создатель Europa Universalis
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Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
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