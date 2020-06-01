Общество

РБКРБКГлава Россельхознадзора обратился в полицию с заявлением о клевете

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился в полицию с заявлением о клевете и ложном доносе из-за обвинений польской компании в вымогательстве. Об этом сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлии Мелано.
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился в полицию с заявлением о клевете

Эхо Москвы10:04

Глава Россельхознадзора заявил в полицию после обвинений в вымогательстве

Коммерсантъ09:03

Глава Россельхознадзора подал заявление о клевете

РЕН ТВ08:34

Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве

RT на русском08:43

Глава Россельхознадзора обратился в полицию с заявлением о клевете

РБК08:34

Глава Россельхознадзора Данкверт подал в полицию заявление о клевете

Московский Комсомолец08:48

Глава Россельхознадзора подал заявление в полицию после сообщений о вымогательстве

Rambler News Service08:32
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Общество

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Общество

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После пребывания на МКС Crew Dragon должен будет доставить астронавтов назад на Землю, после чего можно будет говорить об успехе миссии Demo-2 и появлении у США собственных пилотируемых кораблей, сообщает "Общественная служба новостей".
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Общество

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Группа Little Big получила музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип".
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Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
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Корабль Crew Dragon стартовал к МКС

К Международной космической станции (МКС) отправился американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту с космодрома на мысе Канаверал.
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В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
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В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро. Очевидец снял на видео часть спецоперации.
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«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
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Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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Вооруженные формирования Украины приостановили обстрелы территории Донецкой Народной Республики, заботясь о репутации Киева на международной арене в канун визита украинских чиновников в Германию.
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