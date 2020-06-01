Общество
ИА Красная ВеснаГлава Россельхознадзора подал заявление в полицию о клевете и доносе
Заявление о совершенном преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос подал в ГУ МВД РФ по Москве глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщила его советник Юлия Мелано 1 июня журналистам.
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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в ГУ МВД РФ по Москве о совершенном преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос, сообщила его советник Юлия Мелано.Интерфакс08:43
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Глава Россельхознадзора подал заявление в полицию после сообщений о вымогательстве
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