Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в ГУ МВД РФ по Москве о совершенном преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос, сообщила его советник Юлия Мелано.

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Заявление о совершенном преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос подал в ГУ МВД РФ по Москве глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщила его советник Юлия Мелано 1 июня журналистам.

Глава Россельхознадзора подал заявление в полицию о клевете и доносе

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