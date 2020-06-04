Гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко задержан, рассказал РБК источник, близкий к руководству компании и один из участников рынка. По словам источника в центральном аппарате МВД, Повалко был задержан на 48 часов.

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Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко. Об этом сообщила 4 июня пресс-служба компании. Напомним, что накануне сотрудники полиции и ФСБ пришли с обысками в офис РВК.

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