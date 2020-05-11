Политика

Газета.RuГазета.RuГлава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Ситуация с подготовкой "отравления" будоражит Чехию на фоне дипломатического скандала с участием РФ. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
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с чего всё началось
Накануне пражское сетевое издание Seznam
 опубликовало разговор своего корреспондента с неким Андреем Викторовичем К.: по информации СМИ, он руководил представительством российского федерального агентства в дипломатическом статусе.
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Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
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"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
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Как изменится режим самоизоляции в Татарстане с 12 мая

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