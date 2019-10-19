Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства станут необязательными, их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.

с чего всё началось

Бумажные свидетельства станут необязательными, их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета. Это подорвет бизнес мошенников, которые манипулируют сроками поверок, навязывают их и массово продают гражданам фальшивые свидетельства.

Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

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