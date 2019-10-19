Общество

Российская газетаРоссийская газетаГлава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

Бумажные свидетельства уйдут в прошлое: их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета. Это подорвет бизнес мошенников, которые манипулируют сроками поверок, навязывают их и массово продают гражданам фальшивые свидетельства.
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с чего всё началось

Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

Порядок поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства уйдут в прошлое: их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.
Российская газета00:00

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Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

Российская газета00:00

В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков

РИА Новости00:51

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Комсомольская правда01:58

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Газета.Ru02:04

В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков

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