Общество
Российская газетаГлава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Бумажные свидетельства уйдут в прошлое: их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета. Это подорвет бизнес мошенников, которые манипулируют сроками поверок, навязывают их и массово продают гражданам фальшивые свидетельства.
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с чего всё началось
Порядок поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства уйдут в прошлое: их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.Российская газета00:00
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