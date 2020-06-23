Коронавирус
РИА НовостиГлава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. По его словам, правительственный штаб публикует оперативные данные.
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Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Путешествия
Грузия и Испания обсудят возможности возобновления авиасообщения
Звонок президенту: сколько Зурабишвили потратила на разговоры с коллегами >> По информации Первого канала, одной из тем, которая будет обсуждаться в ходе визита - возобновление прямого авиасообщения между странами и назначение прямого рейса Мадрид-Тбилиси.
Sputnik Грузия 03:20
Технологии
Microsoft закрывает игровой стриминг Mixer
Microsoft объявила, что закрывает Mixer с 22 июля, а всем его пользователям предлагает использовать Facebook Gaming.
Вести.Ru 04:12
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Здоровье
Ученый рассказал о смертельной опасности сливочного масла
Народные новости 04:33
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Политика
Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой
Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
Общество
Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики
Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
Ведомости 03:04
Автоспорт
Ферстаппен уверен: Квяту не стать чемпионом даже на Mercedes
Motorsport.com Россия вчера в 04:00
Авто
Mercedes-AMG GLA появился в России
Mercedes-Benz GLA нового поколения доступен для заказа в России еще с марта, а теперь в прайс-листе марки появились его «заряженные» AMG-версии.
Автоновости дня 04:30
Общество
Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж и ожидать обмена
Осужденный за шпионаж в РФ гражданин США Пол Уилан принял решение не обжаловать приговор суда, а дождаться обмена заключенными между странами.
Газета.Ru 04:40
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Политика
Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском 21 июня в 11:46
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Сериал снят по мотивам знаменитых романов Азимова о работе корпорации «Основание» по моделированию развития общества, но не будет являться точной экранизацией, поэтому ожидаются определенные расхождения с сюжетом оригинального произведения.
Киноафиша России 04:17
Игры
Facebook купила разработчиков The Order: 1886
News.ru 03:26
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку в районе авиабазы Хмеймим
Национальная служба новостей вчера в 17:52
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Политика
США прекратят выдачу рабочих виз до конца 2020 года
Соединенные Штаты прекратят выдачу некоторых категорий неиммиграционных рабочих виз до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.
Газета.Ru вчера в 15:47
Происшествия
Кубанского депутата могут осудить за необоснованные выплаты помощнице
По версии следствия, в течение нескольких лет с 2011 по 2015 годы помощник депутата Законодательного Собрания Краснодарского края, которая одновременно является его дочерью, без уважительных причин семь раз отсутствовала на рабочем месте в связи с вылетом в Турецкую Республику.
РИА Новости 04:43
Культура
Шоу Елены Степаненко закрывают из-за низких рейтингов
Руководство телеканала решило закрыть шоу Елены Степаненко из-за низких рейтингов.
Вокруг ТВ 02:57
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Игры
WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»
Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
Evo-rus.com вчера в 10:53