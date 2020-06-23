Коронавирус
РИА НовостиГлава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. По его словам, правительственный штаб публикует оперативные данные.
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с чего всё началось
Работа Росстата во время пандемии и карантинных ограничений Сдвиг раскрытия данных на позднее время, предпоказ статистики и реакция Кремля на негативные цифры О сложностях с данными о смертности от COVID-19 и доверии к ним Публикация статистики апрельской смертности от COVID-19 и закон Мерфи О невозможности манипулировать статистикой и независимости Росстата Подозрения в коррупции в Росстате Об информации по общей численности силовиков и big data Специфика расчета ВРП и почему Росстат не учитывает в ВВП криминальную экономику "Ожидали больше проблем, чем столкнулись в реальности" — Как пандемия и карантинные ограничения повлияли на работу Росстата?РБК00:00
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В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Представлен обновленный кроссовер Cupra Ateca
Мадрид, 23 июня 2020, 12:54 — REGNUM Спортивное подразделение Seat Cupra представило высокопроизводительную версию обновлённого кроссовера Ateca 2021 модельного года.
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Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
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«Магнит» разработал стратегию развития до 2025 года
Стратегия включает пять основных направлений: снижение воздействия на окружающую среду, развитие ответственной цепочки поставок, забота о персонале, поддержка местных сообществ и популяризация здорового образа жизни.
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"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении.
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Дни24 вчера в 06:58
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Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
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Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
RT на русском 05:42
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Заболеваемость коронавирусом в Башкирии выросла
Центр по мониторингу распространения новой коронавирусной инфекции в Башкирии сообщил, что на этой неделе Башкирия сохраняет третье место среди регионов ПФО по выявляемости коронавируса, однако показатель все же вырос.
Горобзор.ру вчера в 11:12
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8-летняя фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко
Фигуристка Арина Парсегова сообщила о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Новый День 04:58
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Авто
Mercedes-AMG GLA появился в России
Mercedes-Benz GLA нового поколения доступен для заказа в России еще с марта, а теперь в прайс-листе марки появились его «заряженные» AMG-версии.
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
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Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности
Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
Российская газета 05:27
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Ford расширил линейку хэтчбеков Focus, добавив новую модификацию с мягкой гибридной силовой установкой, которая теперь доступна для заказа.
SpeedMe вчера в 05:01
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
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Мультфильм «Губка Боб в бегах» не покажут в кинотеатрах
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Общество
В ЦИК рассказали о досрочно проголосовавших по Конституции за рубежом
Около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
RT на русском 04:27
Авто
Пенсионер купил себе McLaren 720S Spider на каждый день
Как и ожидалось, Харрфельдт - настоящий петролхэд.
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«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости вчера в 21:17
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В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом
Самара, 22 июня 2020, 12:37 — REGNUM 63 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области.
REGNUM вчера в 05:37
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
Известия вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Айза Анохина объяснила свою нелюбовь к новой пассии бывшего мужа
Звезда жестко раскритиковала пассию своего бывшего мужа. Напомним, несколько недель назад Айза объявила, что разводится с Анохиным.
ФАН 02:51
Наука
Какая еда ускоряет процесс старения
Evo-rus.com вчера в 12:21
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
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Политика
Трамп назвал действия Обамы госизменой
Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой".
Российская газета 02:58
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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