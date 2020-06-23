Работа Росстата во время пандемии и карантинных ограничений Сдвиг раскрытия данных на позднее время, предпоказ статистики и реакция Кремля на негативные цифры О сложностях с данными о смертности от COVID-19 и доверии к ним Публикация статистики апрельской смертности от COVID-19 и закон Мерфи О невозможности манипулировать статистикой и независимости Росстата Подозрения в коррупции в Росстате Об информации по общей численности силовиков и big data Специфика расчета ВРП и почему Росстат не учитывает в ВВП криминальную экономику "Ожидали больше проблем, чем столкнулись в реальности" — Как пандемия и карантинные ограничения повлияли на работу Росстата?

с чего всё началось

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. По его словам, правительственный штаб публикует оперативные данные.

Глава Росстата объяснил данные о смертности от коронавируса

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