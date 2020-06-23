Общество
РБКГлава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
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с чего всё началось
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.РБКвчера в 17:00
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Общество
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции
В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Газета.Ru 02:18
Здоровье
В Челябинской области подтверждены 182 новых случая коронавируса
По информации на утро 23 июня, в регионе подтверждены 6 480 случаев заболевания COVID-19 – 182 новых ко вчерашнему дню.
Магнитогорский рабочий 02:35
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг
РИА Новости вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Кино
Хью Джекман сыграет Энцо Феррари в фильме Майкла Манна
51-летний австралийский актер и продюсер Хью Джекман (почти всеобщий любимец, прямо сказать) сыграет титульную роль в биографическом фильме "Энцо Феррари" - ленте про известного конструктора и автогонщика.
Российская газета вчера в 05:52
Армия и оружие
Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
Белград до конца года ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3, всего Сербия получит 30 Т-72Б3 и 30 БРДМ-2, заявил РИА Новости посол Сербии в России Мирослав Лазански.
РИА Новости 03:04
Общество
Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".
РИА Новости 03:13
Общество
России предсказали снижение смертности от коронавируса
Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Политика
Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину
Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 01:17
Экономика
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
Происшествия
В массовом ДТП на КАД Петербурга пострадали шесть человек
ДТП на КАД Петербурга (цитата группы "ДТП и ЧП") Https: / / vk.com / spb_today По данным спасательного ведомства, 22 июня около 19 часов на девятом километре внутреннего кольца КАД (Приморский район города) произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ и пяти легковых автомобилей.
REGNUM вчера в 13:28
Космос
«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР
Как сообщало агентство ТАСС, специалисты госкорпорации «Роскосмос» успешно завершили огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200КР. Эта силовая установка разрабатывается в Центре имени Келдыша.
Военное дело вчера в 12:37
Авто
Kia готовит обновленный Kia Rio X-Line для России
Обновленный кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, чей прототип вышел на тесты еще в январе, снова попал в объектив фотошпионов.
Автоновости дня 21 июня в 06:42
Происшествия
Ефремову диагностировали хронический алкоголизм
Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
Lenta.ru 02:44
Здоровье
Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки
Россиянам посоветовали быть внимательными при употреблении ряда препаратов, которые можно найти практически в каждой домашней аптечке.
iReactor 02:59
Общество
Губернатор Шумков рассказал, почему открыли въезд в Курганскую область
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Instagram ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе от зауральцев.
Область 45 вчера в 10:12
Гаджеты
Apple официально объявила переход Mac на собственные ARM-процессоры
Apple пока не показала готовый компьютер на базе ARM-процессора для обычных пользователей, но в рамках программы Universal App Quick Start за $500 разработчики получат доступ к новому набору Xcode 12, а также специальной версии Mac mini, которая построена на основе системы на чипе A12Z Bionic, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.
MobiDevices вчера в 15:05
Игры
Официально объявлена дата релиза Crash Bandicoot 4
Напомним, ранее в сеть попали скрины тизера Crash Bandicoot 4: It's About Time с датой 9 октября 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 01:06
Гаджеты
Бюджетный смартфон OPPO A11k получил мощную батарею
Evo-rus.com 03:19
Шоу-бизнес
Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ вчера в 04:02
Футбол
Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА
П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
МонаВиста вчера в 13:49
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Политика
В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Синхай подчеркивает, что зависимость от систем долларовых расчетов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.
REGNUM вчера в 17:11
Общество
В Екатеринбург прилетели 103 россиянина из Таджикистана
В Екатеринбург прилетели 103 россиянина из Душанбе.
Областная газета 02:25
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38