Общество

РБКРБКГлава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
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с чего всё началось

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБКвчера в 17:00

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Глава Росстата рассказал, как в АП и правительстве реагируют на «негативную» статистику

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Московский Комсомолец02:48

Глава Росстата рассказал о реакции властей на «негативную статистику»

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Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на негативные статистические данные

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Телеканал 360°вчера в 19:44

РБК: глава Росстата заявил, что власти конструктивно реагируют на «негативную» статистику

ТАССвчера в 19:21

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

РБКвчера в 17:00
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Общество

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции

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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Forbes назвал лучший российский вуз

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Авто

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Политика

Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
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Экономика

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Происшествия

В массовом ДТП на КАД Петербурга пострадали шесть человек

ДТП на КАД Петербурга (цитата группы "ДТП и ЧП") Https: / / vk.com / spb_today По данным спасательного ведомства, 22 июня около 19 часов на девятом километре внутреннего кольца КАД (Приморский район города) произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ и пяти легковых автомобилей.
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Космос

«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР

Как сообщало агентство ТАСС, специалисты госкорпорации «Роскосмос» успешно завершили огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200КР. Эта силовая установка разрабатывается в Центре имени Келдыша.
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Обновленный кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, чей прототип вышел на тесты еще в январе, снова попал в объектив фотошпионов.
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Ефремову диагностировали хронический алкоголизм

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
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Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки

Россиянам посоветовали быть внимательными при употреблении ряда препаратов, которые можно найти практически в каждой домашней аптечке.
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Губернатор Шумков рассказал, почему открыли въезд в Курганскую область

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В Екатеринбург прилетели 103 россиянина из Таджикистана

В Екатеринбург прилетели 103 россиянина из Душанбе.
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Гребенщиков выпустил новый сольный альбом «Знак огня»

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