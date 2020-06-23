Общество
РБКГлава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
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с чего всё началось
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.РБКвчера в 17:00
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Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Общество
Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики
Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
Ведомости 03:04
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Политика
Песков объяснил слова Путина про чиновников, «рыскающих глазами»
Песков прокомментировал заявление Путина чиновникам о том, что необходимо работать, а не рыскать глазами в поисках преемников.
РЕН ТВ вчера в 04:36
Политика
Трамп назвал действия Обамы госизменой
Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой".
Российская газета 02:58
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала модную «рваную» челку и помолодела
Накануне известная российская певица Алла Пугачева пригласила к себе в гости своего давнего друга, популярного отечественного дизайнера Валентина Юдашкина.
RuNews24.ru 01:28
Происшествия
В центре Москвы задержали участников несогласованной акции
Известия вчера в 14:22
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
ЦИК: Почти 70 тысяч человек досрочно проголосовали по Конституции
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартовало 10 июня, за это время в России и за ее пределами досрочно проголосовали почти 70 тысяч человек.
Российская газета 04:33
Футбол
Полиция задержала еще около 30 фанатов «Спартака»
Газета.Ru 04:50
Игры
Результат налицо: релизная версия The Last of Us Part II не дотянула до уровня графики из демонстрации 2018 года
3DNews вчера в 04:35
Общество
ЗакСобрание Петербурга истребляет рюмочные
Второе чтение законопроекта о продаже алкоголя в общепите ознаменовано увеличение минимальной площади залов в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, – она выросла с 20 кв. м до 50 кв. м. Третье чтение впереди.
Агентство Строительных Новостей 04:58
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Армия и оружие
Американский эсминец «Портер» вошел в Батуми
Американский ракетный эсминец "Портер" вошел в грузинский порт Батуми, пишет ТАСС со ссылкой на посольство США в Тбилиси.
Газета.Ru 03:10
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском 04:19
Происшествия
Суд в Астрахани арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве сына
Накануне в Астрахани нашли забетонированное в подвале тело 12-летнего школьника.
Говорит Москва 21 июня в 06:58
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Киберспорт
Ghost of Tsushima получила рейтинг 17+ за сцены насилия и частичную наготу
Агентство ESRB присудило Ghost of Tsushima рейтинг «Для зрелой аудитории» с возрастным ограничением 17+.
CyberSport.ru 01:29
Политика
Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой
Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
Общество
Уилан решил не обжаловать приговор за шпионаж и ожидать обмена
Осужденный за шпионаж в РФ гражданин США Пол Уилан принял решение не обжаловать приговор суда, а дождаться обмена заключенными между странами.
Газета.Ru 04:40
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Наука
Ученые изучили работу мозга человека, который не может видеть цифры
Работу мозга человека, который не может видеть цифры от 0 до 9, впервые изучили нейрофизиологи, информацию об этом 22 июня публикует Proceedings of the National Academy of Sciences.
ИА Красная Весна вчера в 15:39
Финансы
Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен.
Российская газета 20 июня в 23:00
Экономика
На «Силу Сибири» потратят еще 160 миллиардов рублей
Вторую ветку газопровода «Сила Сибири» длиной около 800 километров построит компания «Стройтранснефтегаз» (СТНГ), на нее потратят еще 160 миллиардов рублей.
Lenta.ru 02:00