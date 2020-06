Агентство ESRB присудило Ghost of Tsushima рейтинг «Для зрелой аудитории» с возрастным ограничением 17+.

Работу мозга человека, который не может видеть цифры от 0 до 9, впервые изучили нейрофизиологи, информацию об этом 22 июня публикует Proceedings of the National Academy of Sciences.