Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.

с чего всё началось

Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

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