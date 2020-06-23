Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Общество Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят. 50

Общество В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News. 15

Общество Аномальная жара надвигается на европейскую часть России Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. 148

Здоровье Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.

Политика Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны. 600

Политика Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем Президент США Дональд Трамп в своём Twitter опроверг сообщения о расторжении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Китаем. 115

Здоровье Названы 5 опасных лекарств, которые есть в каждой аптечке Парацетамол, который входит в состав многих комбинированных препаратов, очень опасен для печени, а ибупрофен при регулярном применении провоцирует поражение почек и проблемы с желудком.

Происшествия На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом. 3

Экономика Вирус добрался до туроператоров Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».

Общество Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.

Политика Трамп обвинил Обаму в государственной измене Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News. 5

Общество Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте. 129

Общество России предсказали снижение смертности от коронавируса Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России. 41