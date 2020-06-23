Общество

РБКРБКГлава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
Читать в источнике
Комментировать251

Подробнее о событии

Глава Росстата сообщил, как в Кремле реагируют на «негативную» статистику

REGNUM00:05

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:10

Глава Росстата рассказал, как в АП и правительстве реагируют на «негативную» статистику

Znak.comвчера в 21:36

Малков рассказал, как Кремль реагирует на «негативную» статистику

RuNews24.ruвчера в 22:59

Росстат рассказал, как власти реагируют на «негативную» статистику

Телеканал 360°вчера в 19:44

РБК: глава Росстата заявил, что власти конструктивно реагируют на «негативную» статистику

ТАССвчера в 19:21

Лукашенко рассказал, что сделает со своими противниками: «Я пока предупреждаю»

Российский Диалог20 июня в 06:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
511
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется

Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят.
РИАЦ вчера в 12:54
50
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались

Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг 33-летней российской певицы, актрисы и модели Полины Гагариной подтвердил, что они расстались.
Российская газета вчера в 11:16
23
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
887
Политика

Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии

"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
9
Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
15
Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»

LiveSport.ru вчера в 17:43
Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
148
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
2,3K
Здоровье

Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда

В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
Невские Новости вчера в 12:11
Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

С 1 июля текущего года автомобилистов России ждёт ряд значимых нововведений, сообщает "АиФ".
Новые автомобили 21 июня в 23:42
149
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
600
Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter опроверг сообщения о расторжении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Китаем.
RT на русском вчера в 22:45
115
Футбол

Овчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКА

Газета Metro вчера в 11:25
2
Здоровье

Названы 5 опасных лекарств, которые есть в каждой аптечке

Парацетамол, который входит в состав многих комбинированных препаратов, очень опасен для печени, а ибупрофен при регулярном применении провоцирует поражение почек и проблемы с желудком.
Medical Note 00:32
Происшествия

На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка

По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом.
ТАСС вчера в 12:20
3
Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль вчера в 06:57
529
Экономика

Вирус добрался до туроператоров

Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
Коммерсантъ 01:00
Общество

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 01:03
Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40
5
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
1,3K
Музыка

Борис Гребенщиков: «Отказываюсь верить сытым сволочам!» Новый альбом БГ «Знак огня» — о том, как перестать бояться и выйти из Вавилона

Альбом выходит на следующей неделе от первого лица Борис Гребенщиков лидер группы «Аквариум» — Как только мы закончили «Время N» в начале 2018-го, сразу начали думать о продолжении банкета.
Новая газета 20 июня в 03:42
Общество

Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru вчера в 17:54
129
Политика

Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз

США ограничили выдачу ряда временных рабочих виз до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 20:44
10
Общество

Где в Кузбассе за сутки нашли новых пациентов с коронавирусом

На 23 июня в Кузбассе специалисты зарегистрировали 1424 граждан с коронавирусом. Из них 543 человека пошли на поправку, ещё восемь умерли.
ВашГород.ру 00:17
8
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
322
Общество

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
41
Происшествия

В Кемерово в ДТП со скорой пострадали четыре человека

В Кемерово ночью с 22 на 23 июня машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Toyota Camry, пострадали четыре человека, бывшие в скорой.
РБК 01:28
3
Политика

Лукашенко попросил оппозиционеров не оскорблять его

Невские Новости вчера в 21:46
50
Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
2,7K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное