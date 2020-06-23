Общество
РБКГлава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
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Лукашенко рассказал, что сделает со своими противниками: «Я пока предупреждаю»
Российский Диалог20 июня в 06:20
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Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Общество
Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется
Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят.
РИАЦ вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались
Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг 33-летней российской певицы, актрисы и модели Полины Гагариной подтвердил, что они расстались.
Российская газета вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Политика
Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии
"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»
LiveSport.ru вчера в 17:43
Общество
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Здоровье
Дело о 68 заражениях коронавирусом в Покровской больнице дошло до суда
В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
Невские Новости вчера в 12:11
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
С 1 июля текущего года автомобилистов России ждёт ряд значимых нововведений, сообщает "АиФ".
Новые автомобили 21 июня в 23:42
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Политика
Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter опроверг сообщения о расторжении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Китаем.
RT на русском вчера в 22:45
Футбол
Овчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКА
Газета Metro вчера в 11:25
Здоровье
Названы 5 опасных лекарств, которые есть в каждой аптечке
Парацетамол, который входит в состав многих комбинированных препаратов, очень опасен для печени, а ибупрофен при регулярном применении провоцирует поражение почек и проблемы с желудком.
Medical Note 00:32
Происшествия
На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка
По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом.
ТАСС вчера в 12:20
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Экономика
Вирус добрался до туроператоров
Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
Коммерсантъ 01:00
Общество
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 01:03
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Музыка
Борис Гребенщиков: «Отказываюсь верить сытым сволочам!» Новый альбом БГ «Знак огня» — о том, как перестать бояться и выйти из Вавилона
Альбом выходит на следующей неделе от первого лица Борис Гребенщиков лидер группы «Аквариум» — Как только мы закончили «Время N» в начале 2018-го, сразу начали думать о продолжении банкета.
Новая газета 20 июня в 03:42
Общество
Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru вчера в 17:54
Политика
Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз
США ограничили выдачу ряда временных рабочих виз до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 20:44
Общество
Где в Кузбассе за сутки нашли новых пациентов с коронавирусом
На 23 июня в Кузбассе специалисты зарегистрировали 1424 граждан с коронавирусом. Из них 543 человека пошли на поправку, ещё восемь умерли.
ВашГород.ру 00:17
Общество
России предсказали снижение смертности от коронавируса
Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
Происшествия
В Кемерово в ДТП со скорой пострадали четыре человека
В Кемерово ночью с 22 на 23 июня машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Toyota Camry, пострадали четыре человека, бывшие в скорой.
РБК 01:28
Политика
Лукашенко попросил оппозиционеров не оскорблять его
Невские Новости вчера в 21:46
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01