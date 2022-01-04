РИА НовостиГлава «Ростеха» Чемезов: единую вакцину от гриппа и COVID-19 представят в 2022 году"Ростех" в 2022 году представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса, заявил РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов.РИА Новости"Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно прежде всего и эффективно", — сказал Чемезов.Life.ruПрививку можно сделать в любом российском регионе.РИА НовостиВ ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".РИА НовостиЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникРБКТелеканал 360°Вечерняя МоскваИзвестияOm1.ruГазета.RuТК ЗвездаКурьер. Среда. БердскLife.ruФАНNewInformОбщественная служба новостейПодробнее о событииГлава «Ростеха» Чемезов: единая вакцина от гриппа и COVID-19 может появиться в 2022 годуLenta.ru20:50Глава «Ростеха» Чемезов: единую вакцину от гриппа и COVID-19 представят в 2022 годуРИА Новости19:55Самое цитируемоеПервые разработки по единой вакцине от гриппа и COVID-19 представят в этом годуГазета.Ru20:30«Ростех» в 2022 году представит результаты разработок единой вакцины от гриппа и коронавируса, — РИА НовостиЭхо Москвы20:13«Ростех» представит результаты разработок единой вакцины от гриппа и COVID-19 в 2022 годуRT на русском20:05В России представят единую вакцину от гриппа и COVID-19 в 2022 годуИзвестия20:00Глава «Ростеха» Чемезов заявил о единой вакцине от гриппа и COVID-19Московский Комсомолец20:24Показать ещёОценить254Поделиться