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Глава «Ростеха» Чемезов: единую вакцину от гриппа и COVID-19 представят в 2022 году

"Ростех" в 2022 году представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса, заявил РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов.
РИА Новости
"Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно прежде всего и эффективно", — сказал Чемезов.
Life.ru
Прививку можно сделать в любом российском регионе.
РИА Новости
В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
РИА Новости

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Глава «Ростеха» Чемезов: единая вакцина от гриппа и COVID-19 может появиться в 2022 году
Lenta.ru20:50
Глава «Ростеха» Чемезов: единую вакцину от гриппа и COVID-19 представят в 2022 году
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Первые разработки по единой вакцине от гриппа и COVID-19 представят в этом году
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«Ростех» представит результаты разработок единой вакцины от гриппа и COVID-19 в 2022 году
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