Будьте в Плюсе

Глава «Ростеха» Чемезов назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта

Гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта.
Российская газета
"Замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно", — заявил Чемезов.
Газета.Ru
"Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально", — отметил Чемезов.
РИА Новости
Чемезов подчеркнул, что России необходим технологический суверенитет в сфере критически важных технологий, влияющих на национальную безопасность страны.
РИА Новости

Подробнее о событии

РБК: глава «Ростеха» Чемезов исключил возможность полного импортозамещения в России
RT на русском19:58
Глава Ростеха заявил о бессмысленности замещения всего импортного
Life.ru17:15
Глава «Ростеха» Чемезов признал бессмысленность попыток замещения всего импорта
Газета.Ru18:37
Глава «Ростеха» Чемезов признал бессмысленность попыток замещения всего импорта
Lenta.ru18:06
Глава «Ростеха» Чемезов назвал бессмысленными попытки тотального импортозамещения в России
РИА Новости17:48
«Путь в никуда»: Чемезов призвал не допустить тотального импортозамещения в России
Forbes19:35
Чемезов назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта
РБК17:00

Интересное

Президент Украины Зеленский: ВСУ понесли «болезненные» потери в Донбассе и под Харьковом

По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины.
РИА Новости17:25

Нарезка геймплея A Plague Tale: Requiem из превью IGN

Разработчики A Plague Tale: Requiem предоставили международному изданию IGN последнюю сборку игры.
Gamemag.ruвчера в 12:04

«Известия»: Новый способ оплаты картой «Мир» начнут внедрять в октябре

Как пишет газета "Известия", новый способ проведения платежей начнут внедрять с 25 октября.
Российская газета20:10

Костин: сделку по присоединению «Открытия» к ВТБ закроют не раньше осени

Объединение банков ВТБ и «Открытие» планируется завершить не раньше осени 2022 года, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Коммерсантъ20:45

В КНР представлен новый электрический хэтчбек MG Mulan

Новый MG Mulan представляет собой электрический компактный автомобиль, дебютировавший в Китае для конкуренции с Volkswagen ID.3 и Nissan Leaf.
CarsWeek.ruвчера в 12:34

«Известия»: СПЧ предлагает запретить несовершеннолетним управлять электросамокатами

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) на фоне участившихся ДТП с участием электросамокатов предлагает признать данное средство передвижения источником повышенной опасности и ограничить его управление для детей до 18 лет.
ТАСС20:53

«Ростех» разработал защищённый российский мессенджер «Колибри»

Государственная корпорация «Ростех» сообщила о завершении разработки защищённого отечественного мессенджера под названием «Колибри».
3DNewsвчера в 09:03

Концерн Siemens подтвердил невозможность возврата «Газпрому» газовой турбины из-за санкций

Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России, пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.
РИА Новостивчера в 15:38

Spiegel: Зеленский сделал язвительный выпад в адрес Меркель из-за плохих отношений с ФРГ

Президент Украины сделал "язвительный выпад" в адрес бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет в статье для журнала Spiegel обозреватель Сюзанна Байер.
РИА Новости20:02

Минфин США выразил обеспокоенность избыточным использованием санкций против России

Министерство финансов США обеспокоено тем, что введенные против России санкции могут стать избыточными.
BFM.ru20:56