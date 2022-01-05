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Глава «Ростеха» Чемезов: в 2024 году в России начнется серийное производство МС-21

Серийное производство самолета МС-21 начнется через два года, заявил глава компании "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
РИА Новости
Согласно планам «Ростеха», в 2023 году госкорпорация выпустит шесть самолетов МС-21, в 2024 году — 12, к 2025 году — 32 машины, в 2027 году — 76 машин.
Lenta.ru
МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.
РИА Новости
Средства направят на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов.
Известия

Подробнее о событии

Глава «Ростеха» Чемезов: в 2024 году в России начнется серийное производство МС-21
РИА Новости04:50
Чемезов сообщил о серийном производстве МС-21
Smotrim.ru04:40
Серийное производство МС-21 с российскими двигателем и крылом начнется в 2024 году
ТАСС04:10
Серийное производство самолетов МС-21 начнется в России в 2024 году
Газета.Ru03:47
Серийное производство самолетов МС-21 в России начнется в 2024 году
Российская газета03:47
Глава «Ростеха» Чемезов объявил о начале с 2024 года серийного производства МС-21
Lenta.ru04:29
Серийный выпуск самолётов МС-21 российского производства начнётся в 2024 году
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