РИА НовостиГлава «Ростеха» Чемезов: в 2024 году в России начнется серийное производство МС-21Серийное производство самолета МС-21 начнется через два года, заявил глава компании "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.РИА НовостиСогласно планам «Ростеха», в 2023 году госкорпорация выпустит шесть самолетов МС-21, в 2024 году — 12, к 2025 году — 32 машины, в 2027 году — 76 машин.Lenta.ruМС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.РИА НовостиСредства направят на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов.ИзвестияЧитать далееСвернутьГородовойГородовойПервый каналМИР 24Мой БрянскТК ЗвездаМоя Москва.онлайнPiter.tvЦентральная Служба НовостейПолитРоссияИА Красная ВеснаГазета.RuВоенное обозрениеRT на русскомNaked ScienceРоссийская газетаREGNUMКомсомольская правдаИнфоросПодробнее о событииГлава «Ростеха» Чемезов: в 2024 году в России начнется серийное производство МС-21РИА Новости04:50Чемезов сообщил о серийном производстве МС-21Smotrim.ru04:40Серийное производство МС-21 с российскими двигателем и крылом начнется в 2024 годуТАСС04:10Серийное производство самолетов МС-21 начнется в России в 2024 годуГазета.Ru03:47Серийное производство самолетов МС-21 в России начнется в 2024 годуРоссийская газета03:47Глава «Ростеха» Чемезов объявил о начале с 2024 года серийного производства МС-21Lenta.ru04:29Серийный выпуск самолётов МС-21 российского производства начнётся в 2024 годуRT на русском03:37Показать ещёОценить372Поделиться