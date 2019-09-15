Политика

REGNUMREGNUMГлава «Ростеха» допустил возможность ребрендинга SSJ-100

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность переименования самолёта Sukhoi Superjet 100. Об этом Чемезов рассказал в интервью РБК.
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с чего всё началось

Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.
РБК02:04

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Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

РБК02:04

Superjet захотели переименовать из-за катастрофы в Шереметьево

URA.Ru02:44

Глава «Ростеха» не исключил переименования самолета Superjet 100

Коммерсантъ02:22

Чемезов не исключил ребрендинга Superjet

РИА Новости04:20

Самолет Superjet может сменить название после ряда аварий

Эхо Москвы08:00

Чемезов допустил ребрендинг самолета SSJ100

Ведомости04:19

Чемезов заявил о возможном переименовании Superjet

Говорит Москва02:52
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Политика

Талибы променяли США на Россию после провала переговоров

Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
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Помощник Помпео приедет в Москву

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
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Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

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Франция осудила атаки на саудовские НПЗ

Министерство иностранных дел Франции осудило атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.
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Хлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске

Хлопок произошёл в жилом негазифицированном десятиэтажном доме в Красноярске, жильцы эвакуированы.
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Политика

Министр юстиции Франции поддержала предоставление убежища Сноудену

Министр юстиции Франции Николь Беллубе сочла целесообразным предоставление ее страной убежища бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.
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Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе

Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru вчера в 19:01
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В «Спартаке» оценили возможность увольнения главного тренера

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Олега Кононова.
Lenta.ru 09:00
Происшествия

В Свердловской области автомобиль утонул в реке

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Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
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Шоу-бизнес

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:21
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

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В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
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В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
РИА Новости вчера в 21:18
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Богомолов уложил Собчак в катафалк

Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года.
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Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс

Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
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Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США

Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
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Собчак показала, как выглядит после первой брачной ночи

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Цены на аренду жилья в Петербурге выросли на 10%

В сентябре аренда жилья в Петербурге подорожала на 10%, по сравнению с августом, сообщают специалисты аналитического центра ЦИАН.
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Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
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В Израиле одобрили строительство поселения в Иорданской долине

10 сентября премьер Израиля заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.
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Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
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Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча

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«Оренбург» обыграл «Рубин» благодаря голу с пенальти

«Оренбург» обыграл «Рубин» в домашнем матче 9-го тура РПЛ. Хозяева усилиями Рикарду Алвеша открыли счет в начале второго тайма.
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Асад обсудил с делегацией РФ саммит России, Ирана и Турции

Президент Сирии Башар Асад обсудил с российской делегацией подготовку к саммиту стран-гарантов перемирия в САР.
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Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за купальника

Купальный костюм стал причиной дисквалификации американской пловчихи Брекинн Уиллис на турнире в Анкоридже, штат Аляска.
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Армия и оружие

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Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.
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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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