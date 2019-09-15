Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.

с чего всё началось

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность переименования самолёта Sukhoi Superjet 100. Об этом Чемезов рассказал в интервью РБК.

Политика Талибы променяли США на Россию после провала переговоров Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.

Политика Помощник Помпео приедет в Москву Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.

Политика «Газпром» сократил поставки газа через Opal Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Общество Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".

Политика Франция осудила атаки на саудовские НПЗ Министерство иностранных дел Франции осудило атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.

Происшествия Хлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске Хлопок произошёл в жилом негазифицированном десятиэтажном доме в Красноярске, жильцы эвакуированы.

Политика Министр юстиции Франции поддержала предоставление убежища Сноудену Министр юстиции Франции Николь Беллубе сочла целесообразным предоставление ее страной убежища бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.

Армия и оружие Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).

Футбол В «Спартаке» оценили возможность увольнения главного тренера Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Олега Кононова.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Политика В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".

Шоу-бизнес Богомолов уложил Собчак в катафалк Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года.

Общество Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.

Шоу-бизнес Собчак показала, как выглядит после первой брачной ночи Ксения Собчак не стала отдыхать после первой брачной ночи. Журналистка показала поклонникам, как выглядит на следующее утро свадьбы.

Экономика Цены на аренду жилья в Петербурге выросли на 10% В сентябре аренда жилья в Петербурге подорожала на 10%, по сравнению с августом, сообщают специалисты аналитического центра ЦИАН.

Политика Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.

Политика В Израиле одобрили строительство поселения в Иорданской долине 10 сентября премьер Израиля заявил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах он намерен распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины.

Политика Жириновский рассказал о «достойном конце Украины» Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.

Футбол «Оренбург» обыграл «Рубин» благодаря голу с пенальти «Оренбург» обыграл «Рубин» в домашнем матче 9-го тура РПЛ. Хозяева усилиями Рикарду Алвеша открыли счет в начале второго тайма.

Политика Асад обсудил с делегацией РФ саммит России, Ирана и Турции Президент Сирии Башар Асад обсудил с российской делегацией подготовку к саммиту стран-гарантов перемирия в САР.

Спорт Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за купальника Купальный костюм стал причиной дисквалификации американской пловчихи Брекинн Уиллис на турнире в Анкоридже, штат Аляска.

Армия и оружие Российские С-400 едва не сбили израильские истребители Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.