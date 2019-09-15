Политика
РБКЧемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
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Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более, можно сделать наше российское название.
с чего всё началось
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.РБК02:04
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Политика
Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином
Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Общество
На Москву идет «барическая пила»
Синоптики предупредили жителей Москвы о грядущих резких колебаниях атмосферного давления, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
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Xiaomi опубликовала тизер новых телевизоров Mi TV Pro
UfaTime.ru вчера в 07:49
Происшествия
Художник-постановщик «Убойной силы» погиб в ДТП под Петербургом
По данным телеканала, в столкновении погиб художник-постановщик Валерий Боковенко, который работал над сериалами "Убойная сила", "Морские дьяволы" и "Груз".
РЕН ТВ вчера в 18:04
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Бывший преподаватель Заворотнюк прокомментировал слухи о ее болезни
Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.
РИА Новости вчера в 22:59
Финансы
Дефицит американского бюджета превысил $1 трлн впервые за 7 лет
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РБК 13 сентября в 11:33
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Происшествия
Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции
Известия вчера в 19:22
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
ТАСС 13 сентября в 02:49
Энергетика
«Газпром» снизил поставки через OPAL
"Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
РИА Новости вчера в 02:40
Политика
Иран ответил на обвинения в причастности к атаке на саудовские НПЗ
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Тегеран причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии.
RT на русском 03:59
Политика
Коммунисты Чехии встали на защиту памятника Коневу в Праге
Напомним, администрация района Прага-6 заявила о намерении убрать памятник освободившего Прагу от нацистов маршала Конева с одной из центральных площадей.
REGNUM вчера в 19:31
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из‑за опухоли мозга
РИАМО – 13 сен. У 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию опухоли мозга, артистка попала в реанимацию одной из московских больниц, сообщает Super.
РИАМО 13 сентября в 07:04
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 12 сентября в 20:44
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости 13 сентября в 15:28
Финансы
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
RT на русском 13 сентября в 09:22
Политика
Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе
Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
Армия и оружие
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
Две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских военных, по которым будет нанесен удар в случае военных действий, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
РИА Новости 03:07
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Южная Корея совершит запуск лунной миссии на три года позже
Специалисты рассказали, что запуск миссии по исследованию естественного спутника нашей планеты состоится позже ранее назначенного срока.
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Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Наука
Комодские вараны с возрастом обрастают броней для защиты
Было установлено, что взрослый варан полностью покрыт естественной защитой, однако у молодой особи брони не было.
Народные новости вчера в 01:50
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru вчера в 09:29
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
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Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru вчера в 09:20
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В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем
Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
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Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова
Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.
Невские Новости вчера в 03:45
Экономика
В Росстате рассказали об изменении цен на популярные в РФ крупы
Специалисты Росстата рассказали, какие крупы в России изменятся в цене. В скором времени возможно подорожание гречи.
Gazeta.SPb 00:28