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РБК
РБК

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

Центральная Служба Новостей
РБК
RuNews24.ru
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал рост трафика из-за пандемии коронавируса и «закон Яровой» в качестве основных причин, которые могут привести к росту цен на доступ в интернет в следующем году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».В источнике
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Центральная Служба Новостей

Глава «Ростелекома» рассказал о причинах, из-за которых в стране может подорожать интернет

Центральная Служба Новостей13:01
FBM.ru

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

FBM.ru12:50
RuNews24.ru

Глава «Ростелекома» назвал причины подорожания интернета

RuNews24.ru12:34
Компания

Президент «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

Компания10:18
РБК

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

РБК09:39

Нурмагомедов грубо высказался в адрес президента Франции Макрона

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), непобежденный Хабиб Нурмагомедов опубликовал у себя в Instagram-аккаунте пост, в крайне жесткой манере раскритиковав французского президента Эммануэля Макрона.
Нурмагомедов грубо высказался в адрес президента Франции Макрона
Газета.Ru08:07

Гегард Мусаси победил Дагласа Лиму и стал чемпионом Bellator

Действующий чемпион и победитель гран-при Bellator в полусреднем весе, Даглас Лима, не сумел завоевать вакантный титул Bellator в средней весовой категории, уступив ветерану смешанных единоборств Гегарду Мусаси на Bellator 250 в Анкасвилле.
FightTime.ru23:08

В Петербурге крематорий насчитал больше ковидных смертей, чем власти

Санкт-Петербург, 30 октября 2020, 12:01 — REGNUM Количество кремаций тел людей, скончавшихся в Петербурге с подтвержденной коронавирусной инфекцией, существенно превышает официальные цифры смертности от COVID-19 в период апреля — октября 2020 года.
REGNUM05:01

УЕФА не стал наказывать игроков «Краснодара», не преклонивших колено в поддержку BLM

В УЕФА отреагировали на то, что ряд футболистов «Краснодара» отказались становиться на колено в поддержку движения #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»).Во время 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов игроки «Челси» и «Краснодара» преклонили колено перед началом встречи.
Vprognoze.ru04:35

75-летний Евгений Петросян госпитализирован с коронавирусом

75-летний юморист Евгений Ваганович Петросян госпитализирован в одну из столичных больниц с коронавирусом, передаёт rusdialog.ru.26 октября российский комик сдал анализ на ковид, который показал положительный результат.
Вестник28 октября в 01:15

РБК: россияне начали закупать товары впрок из-за ситуации с COVID-19

Около трети россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19, часть из них начали закупать товары впрок, сообщает РБК со ссылкой на исследование агрегатора объявлений "Юла" и агентства ResearchMe.
РИА Новости00:52

Бывший вице-президент Sony о проблемах PS3: «Мы не считали Microsoft конкурентом»

Бывший вице-президент Sony Фил Харрисон рассказал о проблемах, с которыми столкнулась компания на старте продаж PlayStation 3. В интервью журналистам EDGE он заявил, что команда разработчиков неверно проанализировала рынок конкурентов.
CyberSport.ru10:08

СК возбудил дело после смерти пациентов на ИВЛ в ростовской больнице

Следователи возбудили уголовное дело после гибели пациентов в больнице № 20 в Ростова-на-Дону, где развернут госпиталь для больных COVID-19, сообщила РИА Новости представитель областного управления СК России Галина Гагалаева.
РИА Новости10:57

Рынки акций США демонстрируют существенное снижение в начале торгов

Акции Honeywell International Inc. сбавляют 1,4%. Американская корпорация сократила прибыль и выручку в 3-м квартале 2020 года, однако результаты превысили ожидания аналитиков, и компания дала оптимистичный прогноз на текущий квартал.
Финмаркет10:20