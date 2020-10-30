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РБК
РБК

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

Мурманский вестник
IrkutskMedia
Центральная Служба Новостей
РБК
Царьград
RuNews24.ru
iReactor
По словам Осеевского, еще весной объем интернет-трафика вырос на 20–35% и эта тенденция продолжается.В источнике
С чего всё началось
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