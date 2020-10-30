Хосеп Гвардиола призвал разрешить клубам АПЛ делать пять замен в одном матче

Надеюсь, решение пересмотрят и будет сделано то, что делает остальной мир, потому что мы должны приспособиться к пандемии Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити» Инициатива ФИФА, согласно которой клубам разрешается делать пять замен в одном матче, была принята Международным советом футбольных ассоциаций еще в мае этого года.