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РБК
РБК

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

Мурманский вестник
IrkutskMedia
Центральная Служба Новостей
РБК
Царьград
Петербургский дневник
RuNews24.ru
iReactor
По словам Осеевского, еще весной объем интернет-трафика вырос на 20–35% и эта тенденция продолжается.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал рост трафика из-за пандемии коронавируса и «закон Яровой» в качестве основных причин, которые могут привести к росту цен на доступ в интернет в следующем году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».
РБКвчера в 09:39
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FBM.ru

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

FBM.ruвчера в 12:50
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Интернет подорожает: «Ростелеком» озвучил оправдание, люди назвали «истинную» причину

Царьградвчера в 15:33
Экономика сегодня

Глава «Ростелекома» не исключил подорожания интернета в России

Экономика сегоднявчера в 13:42
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В России может подорожать интернет

REGNUM19:08
RuNews24.ru

Глава «Ростелекома» назвал причины подорожания интернета

RuNews24.ruвчера в 12:34
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Президент «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

Компаниявчера в 10:18
РБК

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

РБКвчера в 09:39

Китай намерен разработать новое поколение метеоспутников на 14-ю пятилетку

Китай намерен разработать целый ряд продвинутых метеорологических спутников семейства «Фэнъюнь» нового поколения в ближайшие пять лет в рамках мер по улучшению работы метеорологических служб по всему миру, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.
Китай намерен разработать новое поколение метеоспутников на 14-ю пятилетку
ИА Красная Веснавчера в 00:54

Хосеп Гвардиола призвал разрешить клубам АПЛ делать пять замен в одном матче

Надеюсь, решение пересмотрят и будет сделано то, что делает остальной мир, потому что мы должны приспособиться к пандемии Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити» Инициатива ФИФА, согласно которой клубам разрешается делать пять замен в одном матче, была принята Международным советом футбольных ассоциаций еще в мае этого года.
Центральная Служба Новостей01:58

СК начал проверку после столкновения фуры с автобусом под Воронежем

«Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом», — говорится в сообщении.
РБК19:04

Белок коронавируса, превращенный в наночастицу, может стать новой составляющей вакцины

Ученые предприняли попытку такой трансформации, а затем ввели полученные частицы рецептор-связывающего домена в организм лабораторных кроликов и мышей.
Машины и Механизмы28 октября в 22:47