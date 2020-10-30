Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета
По словам Осеевского, еще весной объем интернет-трафика вырос на 20–35% и эта тенденция продолжается.В источнике
С чего всё началось
Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал рост трафика из-за пандемии коронавируса и «закон Яровой» в качестве основных причин, которые могут привести к росту цен на доступ в интернет в следующем году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».
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