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РБК
РБК

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

Мурманский вестник
Бавлы-информ
IrkutskMedia
Центральная Служба Новостей
Соловей.Инфо
ФАН
РБК
МедиаПоток
Gazeta.SPb
Царьград
Петербургский дневник
Страна Советов on-line
RuNews24.ru
iReactor
По словам Осеевского, еще весной объем интернет-трафика вырос на 20–35% и эта тенденция продолжается.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал рост трафика из-за пандемии коронавируса и «закон Яровой» в качестве основных причин, которые могут привести к росту цен на доступ в интернет в следующем году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».
РБК30 октября в 09:39
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REGNUM

В России может подорожать интернет

REGNUMвчера в 19:08
Царьград

Интернет подорожает: «Ростелеком» озвучил оправдание, люди назвали «истинную» причину

Царьград30 октября в 15:33
Компания

Президент «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

Компания30 октября в 10:18
FBM.ru

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

FBM.ru30 октября в 12:50
RuNews24.ru

Глава «Ростелекома» назвал причины подорожания интернета

RuNews24.ru30 октября в 12:34
Экономика сегодня

Глава «Ростелекома» не исключил подорожания интернета в России

Экономика сегодня30 октября в 13:42
РБК

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

РБК30 октября в 09:39

Рынок видеоигр: сделки на фоне пандемии

С одной стороны, ниша столкнулась с незначительным оттоком средств от гейминговых компаний со стороны рекламодателей и отсутствием офлайн-ивентов из-за пандемии, с другой стороны, увеличился онлайн и совершились различные сделки, а сама индустрия видеоигр по итогам года достигнет объема $159,3 млрд (средний годовой рост 9%), что втрое больше рынка музыкального контента.
Инвест-Форсайт30 октября в 12:23

Пусть Пашинян не перекладывает решение вопроса Карабаха на Путина — политик

Президент России Владимир Путин не может решить проблемы Карабаха вместо премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил первый президент Армении (в 1991–1998 годах) Левон Тер-Петросян 31 октября, сообщает iLur.am.
ИА Красная Веснавчера в 13:27

В России водители смогут оформлять электронное извещение о ДТП

Как сообщалось ранее, эксперимент по электронному извещению о ДТП через приложение "Помощник ОСАГО" стартовал 1 ноября прошлого года в пяти регионах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и Республике Татарстан.
ТАСС17:08

Литовкин ответил на претензии Японии по поводу танков на Курилах

Любые действия России на Южных Курилах вызывают волнение в японских СМИ, которые поддерживают позицию японского руководства по поводу принадлежности четырех самых южных островов Курильской гряды.
ФАНвчера в 11:30

Джонсон объявил о введении карантина в Англии с 5 ноября

Несколько дней назад президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил, что все регионы страны находятся в зоне повышенного риска из-за пандемии коронавируса, и объявил о введении общенационального карантина с 30 октября.
Известиявчера в 15:40

Врач назвал опасность одновременного заражения коронавирусом и гриппом

Томар указал, что наибольшую опасность грипп и корнавирус представляют для пожилых людей старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями, в том числе с диабетом, астмой и сердечно-сосудистыми болезнями.
Известия19:22

Спектакль про шамана, изгонявшего Путина, поставили в Москве при поддержке Минкультуры

Московский Театр.doc при поддержке Минкультуры РФ поставил кукольный спектакль «Сказка о шамане», рассказывающий про жителя Якутии Александра Габышева, который шёл через Россию, чтобы изгнать президента Владимира Путина.
Чита.Рувчера в 22:43