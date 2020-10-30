Рынок видеоигр: сделки на фоне пандемии

С одной стороны, ниша столкнулась с незначительным оттоком средств от гейминговых компаний со стороны рекламодателей и отсутствием офлайн-ивентов из-за пандемии, с другой стороны, увеличился онлайн и совершились различные сделки, а сама индустрия видеоигр по итогам года достигнет объема $159,3 млрд (средний годовой рост 9%), что втрое больше рынка музыкального контента.