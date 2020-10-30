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Глава «Ростелекома» не исключил подорожания интернета в России

Мурманский вестник
Бавлы-информ
IrkutskMedia
Центральная Служба Новостей
Соловей.Инфо
ФАН
РБК
МедиаПоток
Gazeta.SPb
Царьград
Петербургский дневник
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RuNews24.ru
iReactor
Рост цен на доступ к интернету в 2021 году может произойти из-за коронавируса, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью РБК в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал рост трафика из-за пандемии коронавируса и «закон Яровой» в качестве основных причин, которые могут привести к росту цен на доступ в интернет в следующем году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».
РБК30 октября в 09:39
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REGNUM

В России может подорожать интернет

REGNUMвчера в 19:08
Царьград

Интернет подорожает: «Ростелеком» озвучил оправдание, люди назвали «истинную» причину

Царьград30 октября в 15:33
RuNews24.ru

Глава «Ростелекома» назвал причины подорожания интернета

RuNews24.ru30 октября в 12:34
FBM.ru

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

FBM.ru30 октября в 12:50
Экономика сегодня

Глава «Ростелекома» не исключил подорожания интернета в России

Экономика сегодня30 октября в 13:42
Компания

Президент «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

Компания30 октября в 10:18
РБК

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

РБК30 октября в 09:39

Система «Мир» внедрила новый стандарт борьбы с кражами с банковских карт

Платежная система "Мир" с 1 ноября внедряет новый стандарт безопасности операций по картам, устанавливая для банков предельно допустимые значения для переводов, совершенных без согласия клиента, то есть мошеннических, — приближение к ним означает повышенный контроль со стороны платежной системы, и РИА Новости ознакомилось с копией документа.
ПРАЙМ18:01

Пашинян просит Путина помочь обеспечить безопасность Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать немедленные консультации о помощи, которую Россия может предоставить республике для обеспечения ее безопасности.
Вести.Ruвчера в 02:48

AMD готовит открытую кроссплатформенную альтернативу NVIDIA DLSS

Во время вчерашнего анонса не прозвучало никаких подробностей об ответе AMD на NVIDIA DLSS, технологию интеллектуального масштабирования, позволяющую при помощи машинного обучения значительно повысить производительность видеокарты, просто «воссоздав» при помощи ИИ из низкого разрешения изображение, которое никогда не рендерилось видеокартой.
3DNews29 октября в 07:39

WP: Нацгвардия США сформировала подразделение быстрого реагирования на беспорядки

Национальная гвардия США сформировала новое подразделение, которое может быть использовано для подавления возможных беспорядков во время выборов президента США, сообщили источники Washington Post.
Коммерсантъ18:48

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Лидеры «Грузинской мечты» ранее обвинили оппозицию — в первую очередь соратников экс-президента Михаила Саакашвили — в подготовке насильственного захвата власти под предлогом протеста против фальсификации итогов парламентских выборов, которые пройдут 31 октября.
Коммерсантъвчера в 07:02

В Китае рассказали о непобедимом советском бомбардировщике Ту-119, которого боялись США

В материале портала сообщается о том, что бомбардировщик Ту-119, в свое время, являлся единственным военным летательным аппаратом, способным совершить до 80 полетов вокруг земного шара, не используя при этом дополнительной заправки.
Территория новостей30 октября в 13:36

Коечный фонд для больных коронавирусом в Алтайском крае заполнен на 89%

Добавим, что самые крупные госпитали края находятся в Барнауле – это ГБ№ 5 (530 коек), ГБ № 12 (620), ГБ№ 2 (310), ГБ №4 (400), Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн (330), а также в Новоалтайске – горбольница имени Л.Я Литвиненко (490) и две клиники в Бийске – ГБ №2 (260) и Бийская ЦРБ (250).
Толквчера в 05:10