Глава «Ростелекома» не исключил подорожания интернета в России
Рост цен на доступ к интернету в 2021 году может произойти из-за коронавируса, заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью РБК в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".В источнике
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Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал рост трафика из-за пандемии коронавируса и «закон Яровой» в качестве основных причин, которые могут привести к росту цен на доступ в интернет в следующем году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».
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