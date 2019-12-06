Экономика
ГЛАС.RUПравительство защитит стартапы от поглощения крупными компаниями
Максим Акимов, занимающий пост вице-премьера России, заявил, что крупные компании могут получить ограничение на поглощение стартапов. Пока что данное новвоведение разрабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но принять окончательно решение довольно сложно.
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Правительство обсуждает ограничение на покупку IT-стартапов крупными компаниями
Rambler News Service04:23
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