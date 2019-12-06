Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПравительство защитит стартапы от поглощения крупными компаниями

Максим Акимов, занимающий пост вице-премьера России, заявил, что крупные компании могут получить ограничение на поглощение стартапов. Пока что данное новвоведение разрабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но принять окончательно решение довольно сложно.
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Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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