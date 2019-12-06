Максим Акимов, занимающий пост вице-премьера России, заявил, что крупные компании могут получить ограничение на поглощение стартапов. Пока что данное новвоведение разрабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но принять окончательно решение довольно сложно.

Общество Украина поставила России условие по газовым спорам Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.

Происшествия Число погибших при пожаре в колледже Одессы выросло до четырех Число погибших в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до четырех, сообщается на сайте Государственной службы Украины по ЧС.

Политика На Украине объявили о подготовке марша на Крым Присоединение Крыма Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.

Политика Матвиенко предложила наказать Новака Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Экономика Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.

Шоу-бизнес У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.

Политика Зеленский впервые попал на обложку Time Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.