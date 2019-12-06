Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГлава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Максим Акимов заявил журналистам, что правительство РФ прорабатывает вопрос введения ограничений по поглощению стартапов крупными компаниями, чтобы "не задавить, не скупить все на рынке".
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Глава «Ростелекома» против ограничения возможности крупных компаний поглощать стартапы

ТАСС05:32

Глава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов

РИА Новости05:32

В России могут ограничить возможность поглощения технологических стартапов

RT на русском04:15

Акимов сообщил о проработке ограничений на покупку стартапов банками

РБК05:28

Кабмин РФ прорабатывает введение ограничений по поглощению стартапов крупными компаниями

ПРАЙМ04:18

Правительство обсуждает ограничение на покупку IT-стартапов крупными компаниями

Rambler News Service04:23

Кабмин хочет ограничить право крупных компаний поглощать IT-стартапы

News.ru04:59
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Политика

В Кремле не комментируют идею о «муниципальной страже» в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных республик.
РИА Новости 04:55
Происшествия

Задержаны члены преступной группы, убившие главу ингушского центра «Э»

Российская газета 05:27
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Экономика

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
РИА Новости 05:40
Общество

США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России

Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Gazeta.SPb вчера в 13:51
Общество

Суды вынесли сбалансированный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову

Российская газета 05:09
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Песков прокомментировал беспорядки фанатов на стадионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает естественным участие правоохранителей в пресечении беспорядков футбольных фанатов.
Спорт день за днем 05:27
Происшествия

В Ростове чиновник «РЖД» подозревается в злоупотреблениях

Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении высокопоставленного сотрудника «РЖД», говорится в сообщении ЮСУТ.
Don24 03:52
Общество

Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

РБК 00:41
Общество

Пострадают только трое: немцы вычислили ущерб от остановки транзита газа через Украину

В целом остановка поставок газа через Украину может потребовать от европейцев дополнительных расходов в размере 1,5 – 2,1 млрд евро в зависимости от погоды.
Утро.ru 04:59
Общество

В Крыму закрыт парк львов «Тайган»

Севастополь.ру 03:54
Происшествия

Глава ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил в твиттере о своем задержании.
Интерфакс 05:29
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Кино

«Яндекс» снимет сериалы и фильмы по сценариям BBC

Что касается оригинального контента от "Яндекс" на основе сценариев зарубежной студии, то неизвестно будет ли это полный метр или сериал.
Piter.tv 05:33
Общество

В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Газета.Ru 03:48
Авто

Компания Acura представила рестмод Super Handling SLX

Модель, получившую название Super Handling SLX, презентовали на выставке RADwood, посвященной автокультуре 80-90-х годов прошлого столетия.
Picsnews.net 04:52
Футбол

Эдгард Запашный: Главного дрессировщика выбираем раз в шесть лет

Спорт день за днем 01:21
Наука

Мозг полярников за 14 месяцев в Антарктиде уменьшился

RuNews24.ru вчера в 17:59
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:40
Происшествия

Обвиняемый в смертельном ДТП в Екатеринбурге оставлен под стражей

Обвиняемый в смертельном ДТП житель Екатеринбурга Владимир Васильев оставлен под стражей до марта. Такое решение вынес Ленинский райсуд.
REGNUM 03:54
Авто

Российский авторынок в ноябре снизился на 6%

Автостат вчера в 04:07
Политика

В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей

В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:48
Происшествия

Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
РБК вчера в 15:06
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» будет запущен с Байконура к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" будет запущена к Международной космической станции в пятницу в 12:34 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.
ТАСС вчера в 16:07
Гаджеты

Опубликованы снимки, сделанные на Redmi K30

The GEEK 05:00
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.
Газета.Ru вчера в 08:10
Общество

Кинологи назвали самые популярные в России породы собак

РИА Новости 00:45
Общество

Врачи дали рекомендации россиянам по новогоднему застолью

По мнению специалистов, идеальной схемы для всех не существует, но есть общие рекомендации, которые помогут начать праздники без вреда для здоровья.
Primpress.ru 00:40
Авто

Новый Kia Mohave сертифицировали для России

На сайте Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства нового поколения рамного внедорожника Kia Mohave.
Российская газета 03:00
Общество

Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

Со слов премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, белорусская сторона рассчитывает на цену российского газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка, передает ТАСС.
Инфорос 05:14
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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