Максим Акимов, занимающий пост вице-премьера России, заявил, что крупные компании могут получить ограничение на поглощение стартапов. Пока что данное новвоведение разрабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но принять окончательно решение довольно сложно.

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