Экономика
ГЛАС.RUПравительство защитит стартапы от поглощения крупными компаниями
Максим Акимов, занимающий пост вице-премьера России, заявил, что крупные компании могут получить ограничение на поглощение стартапов. Пока что данное новвоведение разрабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но принять окончательно решение довольно сложно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство обсуждает ограничение на покупку IT-стартапов крупными компаниями
Rambler News Serviceвчера в 04:23
В России могут ограничить возможность поглощения технологических стартапов
RT на русскомвчера в 04:15
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:40, Ашберн
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Музыка
Группа «Моральный кодекс» готовит к 30-летию новый альбом
Общество
В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Космос
В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
Потенциально опасный астероид (162082) 1998 HL1, классифицированный как астероид типа Аполлона (группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны), прошел на минимальном расстоянии от Земли 25 октября 2019 года, наблюдение за астероидом вели астрономы из КрАО совместно с учеными обсерватории Пик-Терскол на Кавказе, сообщил Киселев.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Происшествия
В Индии застрелили четырех человек, подозреваемых в убийстве
Армия и оружие
Россия готова заморозить производство «Буревестников» и «Посейдонов» ради заключения СНВ
Действующий ныне договор о приостановке производства ядерных ракет обеспечивает безопасность лишь до 2021 года.
Единоборства
Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Политика
Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены
Президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" практически завершены.
Происшествия
Бывшего главу Щелковского района обвинили во взяточничестве
Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области (МО) предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему замминистра транспорта и главе Щелковского района МО Алексею Валову.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Шоу-бизнес
Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Кино
Эдвард Нортон: «Работа над „Сиротским Бруклином“ заняла 20 лет»
Права на экранизацию бестселлера Эдвард Нортон купил ровно 20 лет назад — в 99-м, но далеко не сразу приступил к работе.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold провалился
Футбол
Бакаев: «„Зенит“ грамотно действовал от обороны, но не блистал в атаке»
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 18-го тура РПЛ.Да.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время своего выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Спорт
Глава МОК объяснил, почему верит заявлениям WADA о нечестности россиян
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет повода не доверять заявлениям Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) о манипуляциях с данными проб российских спортсменов.
Армия и оружие
РФ и Вьетнам проводят учения по оказанию помощи аварийной подлодке
Политика
Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.