Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПравительство защитит стартапы от поглощения крупными компаниями

Максим Акимов, занимающий пост вице-премьера России, заявил, что крупные компании могут получить ограничение на поглощение стартапов. Пока что данное новвоведение разрабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но принять окончательно решение довольно сложно.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Правительство хочет ограничить поглощение стартапов крупными компаниями

Коммерсантъвчера в 07:39

Акимов сообщил о проработке ограничений на покупку стартапов банками

РБКвчера в 05:28

Глава «Ростелекома» против ограничения возможности крупных компаний поглощать стартапы

ТАССвчера в 05:32

Глава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов

РИА Новостивчера в 05:32

Правительство обсуждает ограничение на покупку IT-стартапов крупными компаниями

Rambler News Serviceвчера в 04:23

Кабмин РФ прорабатывает введение ограничений по поглощению стартапов крупными компаниями

ПРАЙМвчера в 04:18

В России могут ограничить возможность поглощения технологических стартапов

RT на русскомвчера в 04:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:40, Ашберн
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

РБК 01:52
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
Музыка

Группа «Моральный кодекс» готовит к 30-летию новый альбом

ТАСС вчера в 01:06
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Космос

В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Потенциально опасный астероид (162082) 1998 HL1, классифицированный как астероид типа Аполлона (группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны), прошел на минимальном расстоянии от Земли 25 октября 2019 года, наблюдение за астероидом вели астрономы из КрАО совместно с учеными обсерватории Пик-Терскол на Кавказе, сообщил Киселев.
РИА Новости 01:44
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Ведомости вчера в 02:31
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Происшествия

В Индии застрелили четырех человек, подозреваемых в убийстве

REGNUM вчера в 01:21
Армия и оружие

Россия готова заморозить производство «Буревестников» и «Посейдонов» ради заключения СНВ

Действующий ныне договор о приостановке производства ядерных ракет обеспечивает безопасность лишь до 2021 года.
Актуальные Новости 02:21
Единоборства

Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером

Allboxing.ru вчера в 23:34
Происшествия

В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Российская газета 00:57
Политика

Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным

РБК 02:07
Политика

Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены

Президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" практически завершены.
Газета.Ru вчера в 07:39
Происшествия

Бывшего главу Щелковского района обвинили во взяточничестве

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области (МО) предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывшему замминистра транспорта и главе Щелковского района МО Алексею Валову.
Коммерсантъ вчера в 03:25
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Шоу-бизнес

Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Вечерняя Москва 05 декабря в 17:27
Происшествия

Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе

РБК 02:23
Кино

Эдвард Нортон: «Работа над „Сиротским Бруклином“ заняла 20 лет»

Права на экранизацию бестселлера Эдвард Нортон купил ровно 20 лет назад — в 99-м, но далеко не сразу приступил к работе.
Фильм Про 03:00
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Fold провалился

Lenta.ru 04 декабря в 04:07
Футбол

Бакаев: «„Зенит“ грамотно действовал от обороны, но не блистал в атаке»

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев прокомментировал поражение от "Зенита" в матче 18-го тура РПЛ.Да.
Soccer.ru 02:40
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° 05 декабря в 07:59
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх

RT на русском вчера в 09:56
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru 05 декабря в 21:53
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время своего выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Спорт

Глава МОК объяснил, почему верит заявлениям WADA о нечестности россиян

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет повода не доверять заявлениям Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) о манипуляциях с данными проб российских спортсменов.
Daily Storm 05 декабря в 10:04
Армия и оружие

РФ и Вьетнам проводят учения по оказанию помощи аварийной подлодке

Sudostroenie.info 05 декабря в 07:52
Политика

Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками

4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия 00:05
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
РИА Новости вчера в 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное