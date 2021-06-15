Купить путевку по туристическому кешбэку на осень-зиму можно будет до конца июля, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью «Известиям». Она признала, что Черноморское побережье максимально загружено и рынок перегрет, но выступила против госрегулирования.

Известия 17:01