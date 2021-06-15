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Глава Ростуризма Догузова заявила о перегруженности Черноморского побережья

Российские курорты Черного моря загружены максимально, рассказала в интервью "Известиям" руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Причиной такого ажиотажа стало ограничение авиасообщения с другими странами из-за коронавируса, а также нехватка отелей современного уровня, уточнила она.В источнике

С чего всё началось

«Ограничение международного авиасообщения привело к перегреву рынка»

Купить путевку по туристическому кешбэку на осень-зиму можно будет до конца июля, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью «Известиям». Она признала, что Черноморское побережье максимально загружено и рынок перегрет, но выступила против госрегулирования.
Известия17:01

Подробнее о событии

Догузова: черноморское побережье максимально загружено из-за дефицита качественных отелей

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Ростуризм предупредил о максимальной загрузке курортов на Черном море

Газета.Ru20:33

Ростуризм предупредил о перегрузке Черноморского побережья

Коммерсантъ23:22

Глава Ростуризма: Черноморское побережье загружено и перегружено

Росбалт21:40

Россиян предупредили о перегруженности Черноморского побережья

Lenta.ru21:01

Глава Ростуризма Догузова заявила о перегруженности Черноморского побережья

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В Ростуризме заявили о перегреве рынка на Черноморском побережье

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