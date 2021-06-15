Глава Ростуризма Догузова заявила о перегруженности Черноморского побережья
Российские курорты Черного моря загружены максимально, рассказала в интервью "Известиям" руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Причиной такого ажиотажа стало ограничение авиасообщения с другими странами из-за коронавируса, а также нехватка отелей современного уровня, уточнила она.В источнике
С чего всё началось
«Ограничение международного авиасообщения привело к перегреву рынка»
Купить путевку по туристическому кешбэку на осень-зиму можно будет до конца июля, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью «Известиям». Она признала, что Черноморское побережье максимально загружено и рынок перегрет, но выступила против госрегулирования.
Известия17:01